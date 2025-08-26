Bayern Múnich de Alemania, donde juega el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, está interesado en contratar a un jugador en el mercado de fichajes en condición de cedido.

El equipo bávaro, que es candidato a ganar la Bundesliga y a pelear la Liga de Campeones de Europa, ya emprendió la gestión para reforzarse con un futbolista sin gastar un dinero considerable.

Ante esto, la prensa alemana, específicamente Bild, se pronunció. El medio de comunicación le dejó una advertencia al club: que tenga cuidado, porque las experiencias pasadas con jugadores cedidos no salieron de la mejor manera posible.

“El director deportivo Max Eberl confirmó al margen del partido inaugural de la Bundesliga, el viernes por la noche contra el RB Leipzig (6-0), que la búsqueda de un jugador cedido ya está en marcha. ¡Pero cuidado! En el pasado, el Bayern no solo ha tenido experiencias positivas con estrellas cedidas, ¡de hecho, todo lo contrario! Algunas de ellas le han dado la espalda al Múnich después de tan solo unos meses”, indicó el portal.

En su artículo, Bild hizo referencia a algunos jugadores que llegaron al Bayern Múnich en condición de cesión. Uno de ellos fue el mediocampista colombiano James Rodríguez.

“El Bayern también cedió a James Rodríguez del Real Madrid. En sus dos años con el campeón histórico, el astro atacante disputó 67 partidos, marcando 15 goles y dando 20 asistencias. Sin embargo, el colombiano no fue titular indiscutiblemente. James dejó el Bayern en el verano de 2019, en parte porque nunca se sintió del todo cómodo en Múnich”, afirmó.

James Rodríguez cuando estaba en Bayern Múnich de Alemania. | Foto: Bongarts/Getty Images

En su momento, la salida de James David Rodríguez del Bayern Múnich afectó a muchos seguidores del jugador, porque querían que el 10 continuara en el conjunto rojo.

El nacido en Cúcuta, juega actualmente en Club León de México y es, sin lugar a dudas, el máximo referente de la Selección Colombia de Mayores. Sobre otro sudamericano, Bild habló de Philippe Coutinho.