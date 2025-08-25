Nuevo fichaje en el Bayern Múnich de Luis Díaz: confirman acuerdo por figura del Chelsea

Bayern Múnich tiene ‘luz verde’ y adelanta negociaciones para la llegada de un nuevo fichaje que se sumará al esquema ofensivo del equipo dirigido por Vincent Kompany.

Nicolas Jackson, delantero del Chelsea, está muy cerca de convertirse en socio de Luis Díaz para lo que resta de la presente temporada.

De acuerdo al diario Bild, la dirigencia del Bayern ya llegó a un acuerdo con el jugador y ahora está cerrando los últimos detalles para hacerlo oficial.

“FC Bayern Múnich ha llegado a un acuerdo general con la estrella del Chelsea, Nicolas Jackson (24), sobre los términos de una posible colaboración. Si los clubes también llegan a un acuerdo sobre los términos del traspaso, el negocio podría concretarse pronto”, indicó el medio alemán.

Nicolas Jackson, a préstamo

Este negocio responde a la urgencia de Kompany por sumar alternativas en ataque, luego de la salida de Kingsley Coman al Al-Nassr y la grave lesión sufrida por Jamal Musiala.

Aunque el equipo viene marchando sobre ruedas, su técnico teme que puedan presentarse lesiones y no tenga como reemplazarlos.

Hace unos días estuvo sonando el francés Christopher Nkunku, pero las negociaciones con el Chelsea terminaron cogiendo otro rumbo.

Jackson no tiene cabida en el once titular de los blues y es allí donde se abrió la puerta para que llegara al Bayern Múnich.

“Se está considerando una cesión, ya que el consejo de administración del club muniqués ya no permite a sus directores deportivos Max Eberl (51) y Christoph Freund (48) comprar un jugador ofensivo, sino solo traerlo cedido, posiblemente con una opción de compra posterior”, estableció Bild.

Después de haber depositado 75 millones por el fichaje de Luis Díaz, la dirigencia del Bayern Múnich no pensaba hacer más contrataciones en la zona de ataque.

No obstante, Kompany ha insistido públicamente que tienen una nómina corta y el clamor por un refuerzo hizo mella entre los dueños del club alemán. Con Nicolas Jackson cerrarían definitivamente el mercado de fichajes, aunque puede haber sorpresas en la última semana.

De Chelsea a Bayern Múnich

“Lo que ha alimentado las especulaciones sobre su traspaso durante días es que el entrenador del Chelsea, Enzo Maresca (45), ni siquiera incluyó a Jackson en la convocatoria para las dos primeras jornadas de la Premier League. El técnico incluso sugirió públicamente que el jugador buscara un nuevo club”, agregan desde Alemania.

Aunque Jackson tenía otras posibilidades de continuar jugando en la Premier League, el hecho de poder sumarse al Bayern Múnich le pareció mucho más atractivo.

Nicolas Jackson ya ha tenido experiencia fuera de Inglaterra. Hace unos años estuvo vistiendo la camiseta del Villarreal en España, antes que Chelsea lo comprara en 2023 por 37 millones de euros en total.

Su aterrizaje en Stamford Bridge fue con la promesa de ser titular, sin embargo, poco a poco ha ido perdiendo protagonismo bajo las órdenes de Enzo Maresca.

La idea es que siguieran en el Chelsea esta temporada, pero se encontró con una situación adversa en la que no cuenta para el cuerpo técnico.