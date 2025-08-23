Suscribirse

Todos quieren la de Luis Díaz: estrella mundial es viral por posar con la camiseta de la Selección Colombia

Uno de los mayores prospectos del balompié se dejó ver en una foto con la camiseta del jugador del Bayern Múnich.

23 de agosto de 2025, 10:50 a. m.
Argentina Colombia Wcup Soccer
Luis Díaz es el abanderado de Colombia en el balompié de Europa. | Foto: AP

Luis Díaz es la sensación en Europa. Su constante crecimiento ha hecho que lo tomen como referente a nivel mundial.

Recientemente, una de las jóvenes promesas que apunta a ser gran jugador en el futuro cercano del deporte, como lo es Lamine Yamal, dio muestras de su admiración por el de La Guajira.

Utilizando la camiseta de la Selección Colombia con el número 7, se pudo ver al atacante que hace parte del F.C. Barcelona.

Lamine Yamal se viralizó tras usar la camiseta de Luis Díaz en Selección Colombia
Lamine Yamal se viralizó tras usar la camiseta de Luis Díaz en la Selección Colombia. | Foto: Captura redes

Durante lo que parecería una reunión con algunos amigos, el atacante culé sonrió para un recuerdo y allí se hizo viral la prenda que llevaba puesta.

Esto generó total sorpresa, pues no se pensaba que la joya blaugrana tuviese al cafetero entre sus colegas referentes.

Sobre la forma en la que llegó a Yamal dicha camiseta, se intuye que haya sido regalada por el mismo Lucho en el amistoso de los dos países en marzo del 2024.

Contexto: Luis Díaz hizo hablar a Thomas Müller por lo que pasa en Bayern: veredicto lo sacude todo

Dicho día donde Colombia venció a los ibéricos por 0-1 en Inglaterra, el cuadro Tricolor llevaba puesta la casaca negra.

Dupla letal pudo montarse en Barcelona

En Cataluña el nombre de Luis Díaz se escuchó fuertemente durante el presente mercado de pases.

De acuerdo a lo dicho por el mismo presidente, Joan Laporta, a estos les llamaba la atención del extremo que firmó con Bayern Múnich.

Joan Laporta, presidente del Barcelona
Joan Laporta, presidente del Barcelona | Foto: Getty Images

En una entrevista concedida a Mundo Deportivo, el directivo reveló públicamente que el guajiro sí estuvo en la mira del conjunto catalán.

De hecho, su interés era tan grande que lo consideraba por encima de otras alternativas, como la del español Nico Williams.

Sin reservas, durante la conversación con el medio se refirió al extremo: “Me gustaba Luis Díaz, un jugador muy completo”.

Contexto: Harry Kane no tuvo contemplación con Luis Díaz en Bayern Múnich: le puso la vara alta

Aunque figuraba entre las prioridades, las complicaciones hicieron que su llegada a España no se concretara.

“Por sus circunstancias, con un Liverpool muy enrocado era complicado traerlo”, explicó sobre la frustrada negociación.

Asimismo, señaló que el atacante mostró disposición para vestir la camiseta blaugrana. “Agradezco al jugador que ha querido venir en todo momento”, expresó.

Cifra no satisfacía a Liverpool

Con 60 millones de euros se presentó el cuadro blaugrana a Liverpool para hacerse con Luis Díaz.

Dicha cifra, aunque no era nada despreciable, estaba lejos de las pretensiones que tenía el conjunto de la Premier League.

Al final, Bayern Múnich llegó con 15 millones de euros más que Barcelona e hizo que el ‘intransferible’ de Liverpool se reevaluara en las directivas.

Stuttgart, Germany - August 16: Luis Díaz of Bayern Muenchen looks on during the Franz-Beckenbauer-Supercup 2025 match between VfB Stuttgart and FC Bayern München at MHPArena on August 16, 2025 in Stuttgart, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Así las cosas, todo terminó resuelto para Barça con la búsqueda de otro nombre para completar el tridente de ataque.

El elegido en lugar de Lucho fue el inglés Marcus Rashford, proveniente de Manchester United, en forma de préstamo.

De esta manera quedó frustrada la chance de haber visto la dupla Yamal-Díaz, la cual habría dado de qué hablar en España y todo Europa.

Noticias Destacadas

