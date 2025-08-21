Luis Díaz hizo hablar a Thomas Müller por lo que pasa en Bayern: veredicto lo sacude todo

Para cualquier jugador que llegue a un nuevo club es necesario un tiempo de adaptación. Luis Díaz no necesitó de esto en su arribo al Bayern Múnich de Alemania.

Fueron necesarios apenas unos cuantos minutos en los partidos de pretemporada para llegar a figurar en el juego oficial de la Supercopa ante Stuttgart. El pasado fin de semana, con una anotación de cabeza suya, los bávaros celebraron la conquista del primer título.

Fue un día para el recuerdo de Lucho, pues el impacto de entrada que pudiera tener en su nuevo equipo iba a despejar múltiples dudas que habían recaído en su fichaje.

Al parecer, los comentarios negativos provenían de la prensa alemana y del exterior, ya que dentro del club siempre confiaron en él desde el primer entrenamiento en Múnich.

Thomas Müller, quien partió hace un par de semanas del plantel rojo, pero que dejó un legado de años en Bayern, hace poco habló y dio un veredicto claro de Díaz.

“Luis tuvo un buen comienzo y se involucró enseguida”, fue como inició su concepto sobre el extremo de Selección Colombia.

Entrenaste con Luis Díaz varias veces. ¿Cuál fue tu impresión de él?



Thomas Müller: "Luis hizo una buena salida y se involucró de inmediato. Lo encontré extremadamente trabajador en su estilo de juego y tiene una gran comprensión del juego". pic.twitter.com/nuNpTnMwoL — Patricia Montero (@soypatimontero) August 19, 2025

“Me pareció un jugador muy trabajador y con una gran comprensión del juego”, dijo de lo que pudieron compartir en esos pocos días juntos.

“Siempre está activo y como extremo suele ocupar buenas posiciones en el área”, vaticinaba antes de saber que el colombiano marcaría gol en Supercopa.

A leyendas, aficionados o quien pudiera dudar de Lucho, les dijo: “Lo considero un fichaje muy positivo para el Bayern”.

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich | Foto: DeFodi Images via Getty Images

“Su gol en la Supercopa encaja a la perfección con mi análisis (se ríe)”, terminó tras ver que su pensar no estaba errado en lo absoluto.

Quien partió después de más de 15 años de la disciplina del Bayern es uno de los estandartes más fuertes de estos, por lo que lo dicho de Díaz toma una gran relevancia de cara al futuro.

Harry Kane reta a Luis Díaz

A la interna del grupo también se nota que le creen fuertemente al cafetero, al punto de que le ponen la vara alta para el número de anotaciones que marque en la campaña 2025/2026.

“Creo que es importante (goles), sobre todo en el fútbol moderno, que los extremos marquen, ojalá entre 15 y 20 goles por temporada”, aseveró, retando de frente al guajiro.

“Creo que se puede ver ya lo que nos aporta”, destacó Kane, autor del segundo gol del Bayern en la victoria 2-1 en Stuttgart ante el equipo local.

“Marcar en tu primer partido oficial con un nuevo club es algo estupendo y lograr el tanto de la victoria supone un inicio perfecto para él”, apuntó.

Inicia la Bundesliga

Ahora, ese inicio prometedor que tuvo el colombiano lo deberá trasladar al plano local en el debut de los suyos en Bundesliga.

Ante un reconocido club alemán como lo es Leipzig, el marcado con la camiseta 14 hará su estreno este 22 de agosto.

Será su primer juego oficial en Allianz Arena, el cual se jugará desde la 1:30 p. m. (hora de Colombia), con transmisión en vivo de ESPN.