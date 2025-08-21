Suscribirse

Deportes

Bayern Múnich vs. Leipzig: canal y hora para ver el debut de Luis Díaz en la Bundesliga

El atacante colombiano sería titular en su estreno con el vigente campeón del fútbol alemán.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

21 de agosto de 2025, 2:42 p. m.
Stuttgart, Germany - August 16: Luis Díaz of Bayern Muenchen looks on during the Franz-Beckenbauer-Supercup 2025 match between VfB Stuttgart and FC Bayern München at MHPArena on August 16, 2025 in Stuttgart, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Una semana después de haber levantado el título de la Supercopa de Alemania, el Bayern Múnich hará su debut oficial en la Bundesliga enfrentando a RB Leipzig.

El partido se disputará en el Allianz Arena y está programado para este viernes, 22 de agosto, a la 1:30 de la tarde (hora de Colombia).

Contexto: Luis Díaz sacó sus dotes tocando el acordeón: video del Bayern Múnich muestra cómo le fue

La transmisión para toda Lationamérica estará a cargo de ESPN y podrá verse en vivo a través de Disney+ en dispositivos móviles.

Luis Díaz apunta a ser titular en el esquema de Vincent Kompany. El guajiro brilló en su primer partido oficial y marcó gol en la victoria sobre Sttugart del sábado pasado.

Bayern's Luis Díaz, center, celebrates scores past Stuttgart's goalkeeper Fabian Bredlow the German Supercup final soccer match between VfB Stuttgart and Bayern Munich in Stuttgart, Germany, Saturday, Aug. 16, 2025. (Tom Weller/dpa via AP)
Así fue el primer gol de Luis Díaz con la camiseta del Bayern Múnich | Foto: AP

Kompany palpita el debut

Bayern Múnich es el principal favorito a ser campeón de la Bundesliga y para eso necesita iniciar con pie derecho en la presentación ante su gente.

Kompany ha pedido fichajes a la junta directiva, aunque confía en los jugadores que tiene disponibles de cara al debut por el torneo local.

“Probablemente todos los que jugaron contra Stuttgart estarán disponibles. Llevamos una semana más de preparación y hemos dado un paso más. Esperamos poder ofrecer otra buena actuación mañana”, declaró el técnico belga en rueda de prensa.

Leipzig ha sido uno de los habituales animadores de la Bundesliga en los últimos años. De hecho, se acostumbró a jugar copas internacionales y cuenta en sus filas con Jürgen Klopp como director global de fútbol de la marca Red Bull.

En el Bayern prefieren no confiarse ante un rival complicado para la fecha 1. “Hay mayor variabilidad. Tienen un nuevo entrenador y una nueva estructura. Han fichado a jugadores con talento y tienen una plantilla potente. La temporada pasada no fue muy buena. El Leipzig es, sin duda, uno de nuestros rivales. Tenemos que tomarnos el partido muy en serio“, analizó Kompany.

Contexto: Harry Kane no tuvo contemplación con Luis Díaz en Bayern Múnich: le puso la vara alta

Espera fichajes

Al conjunto bávaro le quedan pocos días de mercado para conseguir un reemplazo a la salida de Kingsley Coman, quien dejó el equipo a última hora rumbo al Al-Nassr de Arabia Saudita.

Kompany aprobó dicha salida con el compromiso que habría un nuevo fichaje de renombre, sin embargo, las negociaciones no han avanzado como esperaban.

“Tenemos cuatro jugadores experimentados y dos talentosos en ataque. También tenemos a Rapha Guerreiro y Tom Bischof, que pueden jugar ofensivamente. Manuel Neuer no jugará en ataque“, señaló entre risas.

El técnico belga espera que haya noticias muy pronto sobre alguno de los nombres que ha sonado como Christopher Nkunku o Nick Woltemade.

Zurich, Switzerland - August 12: head coach Vincent Kompany of Bayern Muenchen looks on during the pre-season friendly match between Grasshopper Club Zürich and FC Bayern München at Stadion Letzigrund on August 12, 2025 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich | Foto: DeFodi Images via Getty Images

"No me gusta hacerme la víctima. Pase lo que pase, queremos volver al ataque esta temporada. No nos creeremos menos. Tenemos a mucha gente trabajando en fichajes. Mi trabajo es asegurarnos de que ganemos mañana", sentenció.

El objetivo es sumar otro título de liga. “No puedes empezar una temporada diciendo que quieres menos que el año pasado. Siempre quieres poner el listón un poco más alto, y eso siempre será así. Somos campeones, así que está bien ser favoritos”, completó Kompany.

Canal y hora para ver Bayern Múnich vs. Leipzig

  • Bundesliga - Fecha 1
  • Estadio: Allianz Arena
  • Hora: 1:30 p. m. (COL)
  • Canal: ESPN y Disney+

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alcalde de Bucaramanga reacciona ante decisión de nulidad de su elección por el Consejo de Estado: “No es momento para abandonar”

2. La investigación sobre dos tiradores escolares, en partes diferentes, pero con algo en común: presencia en macabros sitios online

3. Así celebró su cumpleaños 116 la mujer más longeva del mundo: esto ha pasado desde su nacimiento

4. Jefe de la DEA acusa a Nicolás Maduro de cooperar con las Farc y el ELN para enviar cocaína a EE. UU.: las cifras son alarmantes

5. Gobierno Petro reveló preocupante motivo por el que Epa Colombia fue trasladada: MinJusticia contó la verdad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis DíazBayern MúnichLeipzigBundesligaen vivo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.