Bayern Múnich vs. Leipzig: canal y hora para ver el debut de Luis Díaz en la Bundesliga

Una semana después de haber levantado el título de la Supercopa de Alemania, el Bayern Múnich hará su debut oficial en la Bundesliga enfrentando a RB Leipzig.

El partido se disputará en el Allianz Arena y está programado para este viernes, 22 de agosto, a la 1:30 de la tarde (hora de Colombia).

La transmisión para toda Lationamérica estará a cargo de ESPN y podrá verse en vivo a través de Disney+ en dispositivos móviles.

Luis Díaz apunta a ser titular en el esquema de Vincent Kompany. El guajiro brilló en su primer partido oficial y marcó gol en la victoria sobre Sttugart del sábado pasado.

Así fue el primer gol de Luis Díaz con la camiseta del Bayern Múnich | Foto: AP

Kompany palpita el debut

Bayern Múnich es el principal favorito a ser campeón de la Bundesliga y para eso necesita iniciar con pie derecho en la presentación ante su gente.

Kompany ha pedido fichajes a la junta directiva, aunque confía en los jugadores que tiene disponibles de cara al debut por el torneo local.

“Probablemente todos los que jugaron contra Stuttgart estarán disponibles. Llevamos una semana más de preparación y hemos dado un paso más. Esperamos poder ofrecer otra buena actuación mañana”, declaró el técnico belga en rueda de prensa.

Leipzig ha sido uno de los habituales animadores de la Bundesliga en los últimos años. De hecho, se acostumbró a jugar copas internacionales y cuenta en sus filas con Jürgen Klopp como director global de fútbol de la marca Red Bull.

En el Bayern prefieren no confiarse ante un rival complicado para la fecha 1. “Hay mayor variabilidad. Tienen un nuevo entrenador y una nueva estructura. Han fichado a jugadores con talento y tienen una plantilla potente. La temporada pasada no fue muy buena. El Leipzig es, sin duda, uno de nuestros rivales. Tenemos que tomarnos el partido muy en serio“, analizó Kompany.

Espera fichajes

Al conjunto bávaro le quedan pocos días de mercado para conseguir un reemplazo a la salida de Kingsley Coman, quien dejó el equipo a última hora rumbo al Al-Nassr de Arabia Saudita.

Kompany aprobó dicha salida con el compromiso que habría un nuevo fichaje de renombre, sin embargo, las negociaciones no han avanzado como esperaban.

“Tenemos cuatro jugadores experimentados y dos talentosos en ataque. También tenemos a Rapha Guerreiro y Tom Bischof, que pueden jugar ofensivamente. Manuel Neuer no jugará en ataque“, señaló entre risas.

El técnico belga espera que haya noticias muy pronto sobre alguno de los nombres que ha sonado como Christopher Nkunku o Nick Woltemade.

Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich | Foto: DeFodi Images via Getty Images

"No me gusta hacerme la víctima. Pase lo que pase, queremos volver al ataque esta temporada. No nos creeremos menos. Tenemos a mucha gente trabajando en fichajes. Mi trabajo es asegurarnos de que ganemos mañana", sentenció.

El objetivo es sumar otro título de liga. “No puedes empezar una temporada diciendo que quieres menos que el año pasado. Siempre quieres poner el listón un poco más alto, y eso siempre será así. Somos campeones, así que está bien ser favoritos”, completó Kompany.

Canal y hora para ver Bayern Múnich vs. Leipzig