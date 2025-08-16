Suscribirse

Harry Kane se pronunció por primer gol de Luis Díaz: fue certero y no se guardó nada

Gratas impresiones dejó el colombiano tras estrenarse con la anotación en el título de la Supercopa de Alemania.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

17 de agosto de 2025, 1:30 a. m.
Harry Kane y Luis Díaz comparten en Bayern Múnich
Harry Kane y Luis Díaz comparten en Bayern Múnich | Foto: Getty Images

Con un gol y la conquista de la Supercopa de Alemania, el colombiano Luis Díaz tuvo este sábado un “inicio perfecto” en su debut oficial con el Bayern de Múnich, estimó después del partido la estrella del equipo bávaro, el inglés Harry Kane.

“Creo que se puede ver ya lo que nos aporta”, destacó Kane, autor del otro gol del Bayern en la victoria 2-1 en Stuttgart ante el equipo local.

“Marcar en tu primer partido oficial con un nuevo club es algo estupendo y lograr el tanto de la victoria supone un inicio perfecto para él”, apuntó.

Bayern Munich's Colombian forward #14 Luis Diaz (R) and Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane attend a training session at their training ground in Munich, southern Germany, on July 31, 2025. Bayern Munich on July 30, signed forward Luis Diaz from Premier League champions Liverpool for a fee that could reportedly rise to 75 million euros ($86.5 million). (Photo by Alexandra BEIER / AFP)
Harry Kane dio su opinión sobre el fichaje de Luis Díaz | Foto: AFP

Luis Díaz hizo una celebración a modo de homenaje al portugués Diogo Jota, excompañero suyo en el Liverpool y que falleció en julio en un accidente de tránsito en España.

“Obviamente, Luis jugó con él y le conocía bien. Creo que todo el mundo del fútbol se une en un momento así. Ha sido un homenaje bonito. Es una situación triste, lo único que podemos hacer es transmitir nuestro amor y mantenernos unidos”, afirmó el astro inglés.

Bayern de Múnich afrontará el viernes próximo su arranque en la Bundesliga, con un partido en su estadio, el Allianz Arena, ante el RB Leipzig.

Díaz superó sus expectativas en Bayern

Por su salida como figura del encuentro, Díaz fue requerido por la transmisión de ESPN para sus impresiones tras el estreno de gol en Bayern Múnich.

Bastante emocionado ante las cámaras, el guajiro apuntó a que “soñarlo imposible. Mejor no podría haber sido”.

“Feliz por haber anotado mi primer gol con Bayern, por ayudar a conseguir un título”, dijo luego de la consecución de la Supercopa ante Stuttgart.

Contexto: Vincent Kompany no soportó las críticas contra Luis Díaz: lanzó recado a la prensa alemana

Siguiendo con los reconocimientos personales y grupales por lo hecho, dijo abiertamente que se trazó destacar en el primer juego oficial.

"Era especial este partido y se tornará súper importante para mí y para mi vida. Muy contento por el equipo, se trabajó de buena manera", apuntó el guajiro.

Sobre lo que han sido sus primeros días en la disciplina de otro de los clubes más grandes del mundo tras el paso por Liverpool, dijo: "Estar en Bayern es increíble, súper especial".

“Un club muy grande, desde el primer día se ha sentido la atmósfera, el apoyo de los fans y quienes trabajan en el club", completó.

Luis Díaz fue quien certificó el título de Supercopa para Bayern Múnich
Luis Díaz fue quien certificó el título de Supercopa para Bayern Múnich | Foto: Getty Images via AFP

En busca de que sean muchos más los títulos logrados tras la llegada al Bayern, fue más que claro al decir que no escatimará esfuerzos por la camiseta que representa.

“Estoy contento y seguiré trabajando de esta manera para seguir mejorando, para tener la confianza y ayudar en lo que pueda”.

Con una calificación de 7,5 puntos, el nacido en Barracas, La Guajira, pudo quedar en el top 5 de los de mejor rendimiento para los suyos.

Contexto: Último veredicto en Bayern Múnich sobre Luis Díaz: se conocen certeras palabras

Solo fue superado por el inglés Harry Kane, quien puntuó un valor de 7,9 unidades.

Entre las intervenciones más importantes aparte del gol estuvo el 90% de los pases completados, así como el 25% de los regates ejecutados y 55 toques de balón.

*Con información de AFP.

Noticias relacionadas

