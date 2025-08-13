Suscribirse

Último veredicto en Bayern Múnich sobre Luis Díaz: se conocen certeras palabras

Uno de sus nuevos compañeros refrendó la idea que ya tenía del colombiano tras haberlo enfrentado cuando jugaba en Liverpool.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

13 de agosto de 2025, 8:39 p. m.
Bayern Munich's Colombian forward #14 Luis Diaz reacts during a friendly football match between FC Bayern Munich and Tottenham Hotspur in Munich, southern Germany, on August 7, 2025. (Photo by LUKAS BARTH-TUTTAS / AFP)
Luis Díaz se lamenta tras una ocasión perdida en Bayern vs. Tottenham | Foto: AFP

Con tres partidos jugados, ya se puede hacer un primer análisis del rendimiento de Luis Díaz en el Bayern Múnich de Alemania.

Ante dos rivales de peso y uno más modesto, el guajiro empezó su historia en los bávaros tras la despedida que tuvo en Liverpool.

Fueron dos compromisos como suplente, más uno más en el que recibió la confianza para ser titular de parte de Vincent Kompany.

Coach Vincent KOMPANY (FC Bayern Munich), Luis DIAZ (FC Bayern Munich), FC Bayern Munich public training session at the Saebener Strasse training ground on August 4, 2025. Bundesliga soccer, 2025/2026 season. (Photo by Frank Hoermann/SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
Luis Díaz a la espalda de su DT, el belga Vincent Kompany | Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Buenas sensaciones dejó lo hecho en campo por Lucho, pero quedó el sinsabor de que estuvo cerca del gol, mismo que no logró concretar en pórtico rival.

Aunque no se dieron las anotaciones para el guajiro, a la interna del Bayern parecen estar conformes con su incorporación.

Recientemente, al prestigioso medio, Kicker, el compañero de Díaz, Jonathan Tah dio un veredicto con palabras certeras de lo que piensa de Díaz.

Alejado por completo de alguna crítica hacia el colombiano, lo que hizo fue resaltarle las cualidades que le ven en el conjunto de Múnich.

Contexto: Prensa alemana le da palo a Luis Díaz, tras gol cantado que falló: “Liverpool se ríe”

“Durante las primeras sesiones, estábamos prácticamente en el mismo equipo”, reveló de las prácticas que han vivido juntos.

Al parecer, la exigencia física que propone Díaz es sumamente alta, algo que agradece en los enfrentamientos uno a uno.

“Pero ahora he tenido el placer de enfrentarme a él también. Es divertido porque te reta con sus cualidades y, como resultado, mejoras”, pondera el alemán.

Esa relación de Tah y Díaz ahora es cercana, pero antes eran rivales en duelos de Champions League.

Dicho defensa en cuestión tuvo que lidiar con Díaz Marulanda en la llave de la pasada Liga de Campeones donde se midió Bayer Leverkusen vs. Liverpool.

En dicha oportunidad, el defensor pasó ratos amargos tratando de controlar al de Selección Colombia.

Sobre eso, ahora que son compañeros soltó: “Ya lo hemos hablado. Apreció nuestro rendimiento en la primera parte, y en la segunda, nos machacaron, sobre todo a él".

Contexto: Fallo de Luis Díaz frente al arco: DT del Bayern Múnich no aguantó y reaccionó rápido

Una vez dicho esto, volvieron los halagos de defensa a su nuevo compañero en Bayern Múnich.

Una descripción amplia que le hizo al guajiro así: “Es un jugador de primer nivel y también una gran persona: muy práctico, muy trabajador, pero con muchísima calidad”.

“Es una gran combinación; de ahí surgen los mejores jugadores”, agregó sobre el marcado con la camiseta 14.

Y para finalizar el concepto armado, aseveró que en Múnich ahora podrán contar con alguien que “tiene una velocidad increíble y es una verdadera amenaza de cara a portería”.

ZURICH, SWITZERLAND - AUGUST 12: (EDITORS NOTE: Image has been digitally enhanced.) Luis Diaz of FC Bayern Muenchen after the pre-season friendly match between Grasshopper Club Zürich and FC Bayern München at Stadion Letzigrund on August 12, 2025 in Zurich, Switzerland. (Photo by A. Scheuber/FC Bayern via Getty Images)
Luis Díaz tras el amistoso de Bayern Múnich vs. Grasshoper | Foto: FC Bayern via Getty Images

Empieza oficialmente la campaña con Bayern

Con el último amistoso de preparación culminó la pretemporada de Díaz y los suyos. Ahora se vendrá de manera formal lo que serán los juegos oficiales de Supercopa y el estreno de la Bundesliga.

Ante Stuttgart el próximo sábado, 16 de agosto, se jugará el Bayern la Supercopa desde la 1:30 p. m. (hora Colombia), con transmisión de Disney+.

Después, el 22 de agosto, empezará de manera formal el campeonato alemán, versus Leipzig.

Según lo estipulado por el calendario, dicha fecha se jugará en casa de los rojos, con transmisión también de Disney+.

