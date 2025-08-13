Con tres partidos jugados, ya se puede hacer un primer análisis del rendimiento de Luis Díaz en el Bayern Múnich de Alemania.

Ante dos rivales de peso y uno más modesto, el guajiro empezó su historia en los bávaros tras la despedida que tuvo en Liverpool.

Fueron dos compromisos como suplente, más uno más en el que recibió la confianza para ser titular de parte de Vincent Kompany.

Luis Díaz a la espalda de su DT, el belga Vincent Kompany | Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Buenas sensaciones dejó lo hecho en campo por Lucho, pero quedó el sinsabor de que estuvo cerca del gol, mismo que no logró concretar en pórtico rival.

Aunque no se dieron las anotaciones para el guajiro, a la interna del Bayern parecen estar conformes con su incorporación.

Recientemente, al prestigioso medio, Kicker, el compañero de Díaz, Jonathan Tah dio un veredicto con palabras certeras de lo que piensa de Díaz.

Alejado por completo de alguna crítica hacia el colombiano, lo que hizo fue resaltarle las cualidades que le ven en el conjunto de Múnich.

“Durante las primeras sesiones, estábamos prácticamente en el mismo equipo”, reveló de las prácticas que han vivido juntos.

Al parecer, la exigencia física que propone Díaz es sumamente alta, algo que agradece en los enfrentamientos uno a uno.

“Pero ahora he tenido el placer de enfrentarme a él también. Es divertido porque te reta con sus cualidades y, como resultado, mejoras”, pondera el alemán.

Tah on Luis Díaz: "During the first few sessions, we were mostly on the same team. But now I've had the pleasure of facing him, too. It's fun because he challenges you with his qualities, and you improve as a result"



• With Leverkusen you lost 4-0 to Liverpool in the Champions… pic.twitter.com/qOhLB6W4Na — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 13, 2025

Esa relación de Tah y Díaz ahora es cercana, pero antes eran rivales en duelos de Champions League.

Dicho defensa en cuestión tuvo que lidiar con Díaz Marulanda en la llave de la pasada Liga de Campeones donde se midió Bayer Leverkusen vs. Liverpool.

En dicha oportunidad, el defensor pasó ratos amargos tratando de controlar al de Selección Colombia.

Sobre eso, ahora que son compañeros soltó: “Ya lo hemos hablado. Apreció nuestro rendimiento en la primera parte, y en la segunda, nos machacaron, sobre todo a él".

Una vez dicho esto, volvieron los halagos de defensa a su nuevo compañero en Bayern Múnich.

Una descripción amplia que le hizo al guajiro así: “Es un jugador de primer nivel y también una gran persona: muy práctico, muy trabajador, pero con muchísima calidad”.

“Es una gran combinación; de ahí surgen los mejores jugadores”, agregó sobre el marcado con la camiseta 14.

Y para finalizar el concepto armado, aseveró que en Múnich ahora podrán contar con alguien que “tiene una velocidad increíble y es una verdadera amenaza de cara a portería”.

Luis Díaz tras el amistoso de Bayern Múnich vs. Grasshoper | Foto: FC Bayern via Getty Images

Empieza oficialmente la campaña con Bayern

Con el último amistoso de preparación culminó la pretemporada de Díaz y los suyos. Ahora se vendrá de manera formal lo que serán los juegos oficiales de Supercopa y el estreno de la Bundesliga.

Ante Stuttgart el próximo sábado, 16 de agosto, se jugará el Bayern la Supercopa desde la 1:30 p. m. (hora Colombia), con transmisión de Disney+.

Después, el 22 de agosto, empezará de manera formal el campeonato alemán, versus Leipzig.