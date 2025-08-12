Suscribirse

Fallo de Luis Díaz frente al arco: DT del Bayern Múnich no aguantó y reaccionó rápido

Una oportunidad manifiesta tuvo al guajiro para celebrar su primer gol con los alemanes, ante Grasshopper.

Redacción Deportes
12 de agosto de 2025, 9:46 p. m.
Luis Díaz ha estado cerca de anotar su primer gol con Bayern Múnich
Luis Díaz ha estado cerca de anotar su primer gol con Bayern Múnich | Foto: Captura redes Win Sports / Getty Images

A Luis Díaz se le sigue negando su primera celebración de gol con el Bayern Múnich de Alemania. Este martes, 12 de agosto, el colombiano sumó minutos en el tercer y último amistoso de la pretemporada bajo el mando de Vincent Kompany.

Ante Grasshopper, de Suiza, el guajiro no fue titular en los alemanes. Apenas tuvo 29 minutos, luego de ser el reemplazo de Lennart Karl.

Contexto: Alzan la voz sobre Luis Díaz y Liverpool por lo que pasó en Inglaterra: “Es un golpe bajo”

En el tiempo que estuvo en campo, al cafetero se le vio sumamente insistente en sus obligaciones ofensivas.

Aunque buscó más de una vez su primer tanto con los bávaros, no terminó por conseguirlo en la victoria de los suyos por 1-2.

Erró frente al arco y Kompany reaccionó

Sobre el minuto 87, cuando el compromiso ya estaba resuelto en favor de los alemanes, el cafetero recibió un pase filtrado de un compañero desde medio campo.

Aprovechando su velocidad, ganó la espalda del defensa rival y quedó con la posesión del esférico frente al arco local.

Parecía inminente la anotación de Lucho, pues solo le restaba batir al portero, Nicolas Glaus.

Aunque parecía ser una cuestión de trámite para el guajiro, este puso su pie derecho de mala forma en la resolución de la acción.

Su fastidio por la dirección que tomó el balón fue notoria en la transmisión del juego. A varios metros pasó el balón que pudo ser su estreno de gol con Bayern.

Ante el infortunio para el extremo de Selección Colombia, también se pudo ver la reacción inmediata de su entrenador.

LONDON, ENGLAND - MARCH 22: Luis Diaz of Colombia during the international friendly match between Spain and Colombia at London Stadium on March 22, 2024 in London, England.(Photo by Sebastian Frej/MB Media/Getty Images)
Luis Díaz, jugador de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

Saltando desde el banco de suplentes, el belga movió su cabeza como si se lamentara por lo ocurrido y aplaudió, lo que demostró apoyo a Díaz Marulanda.

Tapándose el rostro con la camiseta, estuvo el nacional por varios segundos, pero después se reintegró al juego para buscar en lo que quedaba su tanto personal.

Al final, ni Luis, ni su equipo, marcaron un gol más en el amistoso internacional que llevaron a cabo en Suiza.

Reviven fantasmas de Díaz

No ser letal a Lucho Díaz le ha significado críticas en su paso por la Selección Colombia, o Liverpool.

En ocasiones son múltiples las chances que tiene el cafetero, pero pocas las que realmente logra marcar ante el pórtico contrario.

Con su exclub y el cuadro nacional este es un mal que lo aqueja.

Coach Vincent KOMPANY (FC Bayern Munich), Luis DIAZ (FC Bayern Munich), FC Bayern Munich public training session at the Saebener Strasse training ground on August 4, 2025. Bundesliga soccer, 2025/2026 season. (Photo by Frank Hoermann/SVEN SIMON / SVEN SIMON / dpa Picture-Alliance via AFP)
Luis Díaz a la espalda de su DT, el belga Vincent Kompany | Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Ahora, en Bayern, los primeros tres partidos han mostrado que deberá trabajar para ser más letal a la hora de marcar con los de Múnich.

Por la confianza que le ha entregado su nuevo técnico, está casi que cantado que será parte del tridente fijo junto al inglés, Harry Kane y francés, Michael Olise.

Se avecina la competencia oficial

Ante Stuttgart el próximo sábado, 16 de agosto, se jugará el Bayern la Supercopa desde la 1:30 p. m. (hora Colombia), con transmisión de Disney+.

Contexto: Cambian de lugar a Luis Díaz en Bayern Múnich: video del entrenamiento mostró cómo le fue

Después, el 22 de agosto, empezará de manera formal el campeonato alemán, versus Leipzig.

Según lo estipulado por el calendario, dicha fecha se jugará en casa de los rojos, con transmisión también de Disney+.

