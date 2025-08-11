Suscribirse

Cambian de lugar a Luis Díaz en Bayern Múnich: video del entrenamiento mostró cómo le fue

Una grabación realizada por el club, dio veredicto de cómo le fue al colombiano en un lugar donde nunca antes estuvo.

Redacción Deportes
11 de agosto de 2025, 2:45 p. m.
Luis Díaz siendo dirigido por Vincent Kompany
Luis Díaz siendo dirigido por Vincent Kompany | Foto: AFP

Cada que surgen imágenes de Luis Díaz en Bayern Múnich llaman la atención en Colombia.

Recientemente, una más fue grabada por las redes del cuadro bávaro, y de inmediato subidas a las diferentes plataformas.

En ella mostraron al guajiro dejar su habitual posición de delantero, para esta vez ser el portero de los rojos.

Fue el Bayern mismo quien a través de sus redes sociales tituló el video compartido así: “¡Lucho, el nuevo portero!“.

“¿No hay arquero?, no hay problema”, añadieron por ver al colombiano ponerse los guantes para atajar a sus compañeros de club.

Ante un primer remate parado por el cafetero, volvieron a titular: “Luis Díaz haciendo su trabajo”.

Y para rematar el corto clip que difundieron con más de 23 mil vistas, resaltaron el trabajo de Lucho con un “Qué atajada”.

Dicha dinámica y publicación tan solo busca acaparar atención entre los aficionados, así como buenos comentarios hacia el colombiano en su llegada.

Contexto: A Virgil van Dijk no le gustó la venta de Luis Díaz: mandó mensaje a los dueños de Liverpool

Ya en los partidos oficiales Díaz ha dado buenas sensaciones, y exaltar su imagen en otros momentos es importante para el onceno alemán.

Tercera prueba en Bayern

Fue llegar para Lucho y de inmediato, quedarse con un lugar en el once elegido por Vincent Kompany.

Su entrenador exaltó que el futbolista cafetero es el más avanzando deportivamente y mentalmente en el plantel que dirige.

Al parecer, lo hecho en el tramo de pretemporada con Liverpool, le sirvió a Luis para llegar en un estado de forma alto.

MUNICH, GERMANY - AUGUST 02: Luis Diaz of Bayern Munich gestures following the pre-season friendly match between FC Bayern München and Olympique Lyonnais at Allianz Arena on August 02, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)
Luis Díaz está en un nivel alto para la disciplina del Bayern. | Foto: Getty Images

Justo por esto, es que desde el primer amistoso de la pretemporada de los de Múnich, el belga ha puesto a jugar a Díaz.

Ante Lyon, fueron 46 minutos en un partido donde estuvo cerca de celebrar su primer gol en Allianz Arena.

Días después, frente a Tottenham, Díaz Marulanda fue, por primera vez, titular y logró disputar 75 minutos.

Para este martes, se espera que nuevamente sea de la partida ante Grasshopper Club, de Suiza, al que enfrentan desde las 11:00 p.m. (Colombia).

Contexto: Luis Díaz: ¿cuándo será su primer partido oficial con el Bayern Múnich?

Fanáticos alucinan con Díaz

A lo largo de los últimos días muchas han sido las oportunidades de los aficionados para ver al nuevo fichaje estelar proveniente de Colombia.

Bayern aprovechó en días pasadas la alta afluencia de gente, para que estos dieran sus impresiones de cómo ven al guajiro en los entrenamientos.

“Estoy encantado, estamos tan cerca”, expresó Calvin, un hincha, en entrevista con el equipo de comunicaciones del Bayern Múnich. “Coleccionar selfis y autógrafos cuando tienes la oportunidad es simplemente fantástico”, indicó, por su lado, Michael, otro fanático.

Luis Díaz en el entreno con Bayern.
Luis Díaz en el entreno con Bayern. | Foto: Bayern Múnich

“La oportunidad de estar tan cerca de los profesionales es enorme. Esperamos conseguir autógrafos, por supuesto, y quizás alguna que otra selfi”, comentó Markus, quien fue con su hijo a ver el entreno del Bayern.

Mis hijos me despertaron a las 5 de la mañana para que pudiéramos llegar a tiempo. Queremos agradecerles la oportunidad de compartir esta información. Todos aquí son apasionados del fútbol”, manifestó Fernanda.

Los aficionados del Bayern, que es uno de los equipos más grandes en la historia del fútbol, esperan que su club se corone como campeón de la Bundesliga, que está cerca de iniciar.

“Veremos cómo van los tres o cuatro primeros partidos y luego esperemos conseguir el máximo número de títulos posible”, respondió, sin rodeos, otro aficionado.

