Técnico del Bayern dio su veredicto: admitió que Luis Díaz se equivocó y explicó por qué

Vincent Kompany defendió al colombiano en medio de las críticas por el partido que jugó ante Tottenham.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

8 de agosto de 2025, 11:58 a. m.
Vincent Kompany habló sobre el debut como titular de Luis Díaz
Vincent Kompany habló sobre el debut como titular de Luis Díaz | Foto: FC Bayern // Getty Images

Luis Díaz tuvo su primer partido como titular en el Bayern Múnich y jugó un total de 76 minutos en la victoria sobre Tottenham (4-0) por la Telekom Cup.

Aunque Lucho fue ovacionado por la hinchada local en el Allianz Arena, la prensa alemana aseguró que tuvo un mal partido y le lanzó las primeras críticas desde su llegada al club.

Contexto: Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo

Vincent Kompany, técnico del Bayern, admitió que el colombiano tuvo errores, pero destacó lo que viene mostrando en los entrenamientos.

“Es un jugador de equipo, para el Bayern, eso es importante y definitivamente tenemos esa sensación. Es muy paradójico porque, en realidad, es el más avanzado física y mentalmente”, explicó el estratega belga.

Bayern Munich's Colombian forward #14 Luis Diaz reacts during a friendly football match between FC Bayern Munich and Tottenham Hotspur in Munich, southern Germany, on August 7, 2025. (Photo by LUKAS BARTH-TUTTAS / AFP)
Luis Díaz se lamenta tras una ocasión perdida en Bayern vs. Tottenham | Foto: AFP

Para Kompany es normal que Lucho se equivoque, pues apenas lleva un par de semanas de entrenamiento y todavía no tiene impregnada la idea de juego.

“Tuvo una muy buena pretemporada en Liverpool, estuvo allí tres semanas. Pero, claro, es el que menos información ha recibido de todos”, declaró a Magenta TV.

El timonel añadió: “Solo queríamos que se divierta en el partido para que demostrara lo que puede hacer esta temporada”.

Contexto: A Kompany no le tembló la mano con Luis Díaz: tomó decisión que todo el mundo vio

Lo cierto es que Lucho sí participó en uno de los goles. Justo antes de salir enganchó de izquierda hacia el centro y le pasó la pelota a David Daiber, quien luego asistiría a Lennart Karl para el tercer tanto de la tarde.

El guajiro lució desequilibrante junto a los titulares y también acompañado por los canteranos, lo que da sensaciones positivas para el inicio de la temporada.

El próximo martes jugarán un amistoso más frente a Grasshoper, antes del duelo contra Stuttgart por la final de la Supercopa de Alemania.

Bayern Munich's German midfielder #46 Karl Lennart (C) celebrates scoring the 3-0 goal with Bayern Munich's Colombian forward #14 Luis Diaz (R) during a friendly football match between FC Bayern Munich and Tottenham Hotspur in Munich, southern Germany, on August 7, 2025. (Photo by LUKAS BARTH-TUTTAS / AFP)
Luis Díaz celebrando uno de los goles del Bayern Múnich ante Tottenham | Foto: AFP

Reacciones al Bayern Múnich 4-0 Tottenham

Kompany no solo destacó el rendimiento de Luis Díaz, sino que también habló maravillas del equipo tras conseguir una goleada que armó la fiesta en las tribunas del Allianz Arena.

“Sigue siendo uno de nuestros primeros partidos. Los chicos lo han hecho bien, pero debemos mantener la calma, aún nos queda mucho trabajo por delante. La preparación mental es importante, y hoy la hemos demostrado”, dijo.

Luego, insistió en las pocas sesiones que ha tenido con la totalidad del grupo. “Ha sido un poco sorprendente que los chicos hayan rendido así hoy, no me lo esperaba necesariamente. Normalmente, se tiene la sensación de que se necesitan cinco o seis semanas. Pero solo hemos tenido cinco sesiones completas, y que los chicos hayan jugado así, con tanta intensidad, ha sido muy divertido”, dijo.

“Esto no es el final para nosotros. La preparación acaba de empezar y tenemos que crear las condiciones físicas necesarias”, completó.

Harry Kane habló en nombre del vestuario. “Ha sido una actuación realmente buena. Hemos jugado de forma muy dominante de principio a fin y hemos tenido un buen ritmo. Ha sido un paso en la dirección correcta. La intensidad ha sido muy buena, nunca hemos perdido el control del partido, ni siquiera cuando se produjeron los cambios”, destacó el delantero británico, autor de primer gol del partido ante su exequipo.

