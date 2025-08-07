Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo

Antes de que iniciara el partido amistoso entre Bayern Múnich de Alemania y Tottenham Hotspur de Inglaterra este jueves 7 de agosto, que se llevó a cabo en el estadio Allianz Arena, el colombiano Luis Fernando Díaz marcó un golazo.

Este se dio en el precalentamiento del equipo teutón. El guajiro tomó la pelota en el borde del área grande y remató con su pierna derecha. La pelota se clavó en el ángulo del sector derecho del arco.

Ya pasando al partido, este acabó 4 goles a 0 a favor del Bayern Múnich. Aunque Lucho marcó en el calentamiento, en el compromiso el cafetero no se pudo reportar con el grito sagrado.

El exjugador del Liverpool de Inglaterra y del Porto de Portugal fue titular y disputó 75 minutos. De a poco, la estrella de la Selección Colombia de Mayores se adapta a su nuevo equipo.

Tras el cotejo, el director técnico del Bayern, el belga Vincent Kompany, habló sobre el mismo. “Sigue siendo uno de nuestros primeros partidos. Los chicos lo han hecho bien, pero debemos mantener la calma, aún nos queda mucho trabajo por delante. La preparación mental es importante, y hoy la hemos demostrado”, mencionó.

“Ha sido un poco sorprendente que los chicos hayan rendido así hoy, no me lo esperaba necesariamente. Normalmente, se tiene la sensación de que se necesitan cinco o seis semanas. Pero solo hemos tenido cinco sesiones completas, y que los chicos hayan jugado así, con tanta intensidad, ha sido muy divertido. Pero esto no es el final para nosotros. La preparación acaba de empezar y tenemos que crear las condiciones físicas necesarias”, añadió.

El centro delantero inglés, Harry Kane, también aprovechó y se pronunció sobre el partido contra su exequipo de la Premier League. El artillero no se guardó nada y se mostró feliz.

“Ha sido una actuación realmente buena. Hemos jugado de forma muy dominante de principio a fin y hemos tenido un buen ritmo. Ha sido un paso en la dirección correcta. La intensidad ha sido muy buena, nunca hemos perdido el control del partido, ni siquiera cuando se produjeron los cambios”, afirmó Kane.