Suscribirse

Deportes

Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo

La anotación se dio durante el calentamiento, antes de iniciar el partido amistoso contra el Tottenham Hotspur.

Redacción Deportes
7 de agosto de 2025, 11:21 p. m.
Lucho en acción con Bayern Múnich.
Lucho en acción con Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Antes de que iniciara el partido amistoso entre Bayern Múnich de Alemania y Tottenham Hotspur de Inglaterra este jueves 7 de agosto, que se llevó a cabo en el estadio Allianz Arena, el colombiano Luis Fernando Díaz marcó un golazo.

Este se dio en el precalentamiento del equipo teutón. El guajiro tomó la pelota en el borde del área grande y remató con su pierna derecha. La pelota se clavó en el ángulo del sector derecho del arco.

Ya pasando al partido, este acabó 4 goles a 0 a favor del Bayern Múnich. Aunque Lucho marcó en el calentamiento, en el compromiso el cafetero no se pudo reportar con el grito sagrado.

El exjugador del Liverpool de Inglaterra y del Porto de Portugal fue titular y disputó 75 minutos. De a poco, la estrella de la Selección Colombia de Mayores se adapta a su nuevo equipo.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó nombramiento de Irene Vélez como cónsul en Londres
3. Gobierno de Estados Unidos anuncia recompensa de 50 millones de dólares por información que permita capturar a Nicolás Maduro

Tras el cotejo, el director técnico del Bayern, el belga Vincent Kompany, habló sobre el mismo. “Sigue siendo uno de nuestros primeros partidos. Los chicos lo han hecho bien, pero debemos mantener la calma, aún nos queda mucho trabajo por delante. La preparación mental es importante, y hoy la hemos demostrado”, mencionó.

Ha sido un poco sorprendente que los chicos hayan rendido así hoy, no me lo esperaba necesariamente. Normalmente, se tiene la sensación de que se necesitan cinco o seis semanas. Pero solo hemos tenido cinco sesiones completas, y que los chicos hayan jugado así, con tanta intensidad, ha sido muy divertido. Pero esto no es el final para nosotros. La preparación acaba de empezar y tenemos que crear las condiciones físicas necesarias”, añadió.

Contexto: A Kompany no le tembló la mano con Luis Díaz: tomó decisión que todo el mundo vio

El centro delantero inglés, Harry Kane, también aprovechó y se pronunció sobre el partido contra su exequipo de la Premier League. El artillero no se guardó nada y se mostró feliz.

“Ha sido una actuación realmente buena. Hemos jugado de forma muy dominante de principio a fin y hemos tenido un buen ritmo. Ha sido un paso en la dirección correcta. La intensidad ha sido muy buena, nunca hemos perdido el control del partido, ni siquiera cuando se produjeron los cambios”, afirmó Kane.

“El equipo que ha jugado en los últimos 20 minutos ha elevado aún más el nivel. Ha sido un buen partido por nuestra parte. Jugar contra el Tottenham es, por supuesto, algo emotivo, ya que estuve allí mucho tiempo. Pero cuando estás en el campo, intentas dar lo mejor de ti mismo por tu equipo. Fue bonito volver a ver a la gente del Tottenham”, terminó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Yina Calderón expuso millonada que le pagará Westcol por ir al ring de boxeo con Andrea Valdiri y lanzó pulla: “Le hubiera pedido más”

2. Alcaldía de Bogotá anuncia primeras medidas por disturbios en el Movistar Arena: “Habrá consecuencias para quienes no respetan la vida”

3. Laporta alzó la voz por Lionel Messi y Lamine Yamal: no se calló y dijo que “el mundo continúa”

4. Claudia Bahamón dejó en evidencia faceta de su hijo y no lo bajó de “churrera”; encendió las redes: “Quién pidió pollo”

5. Vicky Dávila dice que “faltan 365 días para que se acabe este Gobierno corrupto y para que se vaya Petro”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis DíazBayern MúnichVideo viralAlemaniaEuropaSelección ColombiaColombiagolazogol

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.