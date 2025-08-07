Prensa alemana reaccionó al primer partido de Luis Díaz: esto dijeron por su debut como titular con Bayern Múnich

Bayern Múnich de Alemania se enfrentó este jueves 7 de agosto con Tottenham de la Premier League de Inglaterra en un partido amistoso. El compromiso acabó 4 goles a 0 a favor del conjunto teutón.

Campeón de la Uefa Europa League en mayo, Tottenham se vio superado en el primer tiempo y se fue al vestuario en desventaja después de un gol de su ex centro delantero Harry Kane.

Después de la pausa, el francés Kingsley Coman amplió la renta. Lennart Karl y Jonah Kusi-Asare sellaron la goleada en un estadio Allianz Arena, en Múnich, casi lleno (72.000 espectadores).

Los hombres de Thomas Frank, llegado este verano al Tottenham, sufrieron así su primera derrota de la pretemporada, después de las victorias contra Reading (2 a 0) y Arsenal (1 a 0) y los empates ante Wycombe (2 a 2), Luton Town (0 a 0) y Newcastle United (1 a 1).

Reacción de la prensa alemana sobre Lucho Díaz

El extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, uno de los fichajes del Bayern Múnich para la nueva temporada, fue titular. El director técnico belga Vincent Jean Mpoy Kompany le dio la oportunidad al guajiro de arrancar como titular.

El exjugador del Junior de Barranquilla y del Porto de Portugal fue sustituido al minuto 75 del cotejo. Aunque su equipo ganó de manera holgada, Lucho no pudo marcar.

No fue un mal partido para el colombiano en su estreno como titular, pero tampoco fue el mejor y eso no se puede negar. Sobre el rendimiento de Díaz, precisamente, se pronunció un sector de la prensa alemana.

Para Bild, un medio de comunicación muy reconocido en suelo teutón, Luis Fernando Díaz tuvo un mal debut como titular. Al minuto 66, “el entrenador Vincent Kompany realizó entonces nueve cambios: solo Luis Díaz (28), quien tuvo un mal debut como titular, y Manuel Neuer (39) permanecieron en el equipo", indicó.

Lucho apenas se está adaptando en su nuevo equipo en Europa y es normal que sus primeras actuaciones no maravillen a la prensa. Con el paso de los partidos y el conocimiento con sus compañeros, seguramente, el colombiano mejorará su nivel.

Una vez Luis Díaz logre marcar su primer gol con Bayern Múnich, se podrá un toque extra de confianza para hacer de las suyas en el poderoso equipo alemán, considerado como uno de los mejores en la historia del fútbol. Es un gran reto el que tiene el cafetero.