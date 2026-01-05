Mundo

Lanzan alerta sobre una grave violación a la libertad de prensa en Ecuador y denuncian presiones del Gobierno contra medios

Un organismo de prensa denunció las filtraciones de la administración gubernamental para socavar el trabajo del conglomerado editorial ecuatoriano.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
6 de enero de 2026, 1:52 a. m.
La SIP expresó su preocupación por las acciones del Gobierno en contra de la prensa crítica.
La SIP expresó su preocupación por las acciones del Gobierno en contra de la prensa crítica. Foto: Suministrada

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado expresando preocupación por la violación de la libertad de prensa que atraviesa Ecuador por parte del Gobierno actual que, según la sociedad, afectan a la empresa Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), la editora de los diarios Expreso y Extra.

SIP se basa en un comunicado de la compañía para asegurar que “diversas acciones de carácter tributario, financiero y societario —una de ellas impulsada por un organismo que depende del Estado— podrían estar siendo utilizadas para presionar o condicionar la propiedad y la gestión del grupo editorial“.

En el informe compartido por la sociedad de prensa, las decisiones gubernamentales de la administración de Daniel Noboa afectan “de forma directa su libertad empresarial y, de manera indirecta, su línea editorial”, en referencia a la compañía en mención.

Daniel Noboa Presidente de Ecuador
Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: getty images

El organismo destaca que una de las acciones gubernamentales que prenden las alarmas es el intento de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) para revertir la titularidad accionaria de la empresa GRANASA, “pese a que dicha titularidad fue realizada, inscrita y perfeccionada conforme a la legislación vigente hace varios años”, asegura la compañía.

Noticias Estados Unidos

A Donald Trump le preguntaron en vivo si es verdad que no apoya a María Corina Machado porque ganó el Premio Nobel de la Paz al que él aspiraba

Mundo

Tensión en Caracas: así reportaron ciudadanos en SEMANA los disparos cerca del Palacio de Miraflores, “hubo fuerte movimiento en el centro”

Mundo

Drones no identificados sobrevolaron el Palacio de Miraflores, en Caracas, y por eso se registraron disparos

Noticias Estados Unidos

Trump descarta elecciones inmediatas en Venezuela y asegura que primero debe “arreglarse el país”

Mundo

Estas serían las heridas que Nicolás Maduro y Cilia Flores habrían sufrido durante su captura en Venezuela

Noticias Estados Unidos

“El presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada”: Venezuela no es el único enemigo de EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Así es el MDC de Brooklyn, en Nueva York, “el infierno en la Tierra” donde fueron recluidos Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos recorta drásticamente el número de vacunas recomendadas para bebés: este es el nuevo calendario infantil

Mundo

Ecuador declara el estado de excepción en 9 provincias durante 60 días tras un aumento de las muertes violentas

Cali

Policía captura en Cali a alias Gato Celi, peligroso cabecilla de Chone Killers, de Ecuador: tenía circular roja de Interpol

Ecuador declara el estado de excepción en 9 provincias durante 60 días tras un aumento de las muertes violentas

Lo anterior representa una inseguridad jurídica y también permite una intromisión del Gobierno a los medios de comunicación, lo que viola la libertad de prensa.

Ante la situación, GRANASA aseveró que el Gobierno del presidente Noboa ha usado “todos sus esfuerzos y caminos opacos para intentar doblegar” a la empresa, con el fin de silenciar sus críticas.

“En septiembre de 2025 la empresa tuvo conocimiento de actuaciones tributarias iniciadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) relacionadas con presuntas diferencias en declaraciones fiscales de terceros vinculados a su cadena de distribución”, detalló el comunicado del conglomerado editorial.

Masacre a plena luz del día en playa turística de Ecuador: seis muertos y una bebé entre las víctimas

“La compañía solicitó oportunamente acceso a la documentación correspondiente, sin que hasta el momento se haya recibido la totalidad de la información”, agregó.

“El uso de una institución pública para hostigar a medios críticos es una de las formas más sofisticadas de censura indirecta”, advirtió Pierre Manigault, presidente de la SIP, en el documento compartido por la agencia.

Periódicos
Las acciones del Gobierno son consideradas como censura indirecta. Foto: Getty Images/iStockphoto

“Cuando se recurre a mecanismos administrativos, tributarios o societarios para presionar a una empresa periodística, no solo se vulnera la libertad de prensa, sino también la libertad de empresa, que es una condición esencial para que el periodismo independiente pueda existir”, complementó.

Para concluir, SIP denunció que “funcionarios del gobierno de Daniel Noboa utilizaron las redes sociales y los canales oficiales para atacar a periodistas y medios”. Y se identificó que el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, quien “vinculó a los diarios Expreso y Extra con supuestos esquemas de evasión tributaria antes de que existiera investigación formal, lo que fue denunciado como un intento de intimidación política”.

Más de Mundo

María Corina Machado, Donald Trump

A Donald Trump le preguntaron en vivo si es verdad que no apoya a María Corina Machado porque ganó el Premio Nobel de la Paz al que él aspiraba

Reportan fuertes disparos en Caracas en la noche de este 5 de enero de 2026.

Tensión en Caracas: así reportaron ciudadanos en SEMANA los disparos cerca del Palacio de Miraflores, “hubo fuerte movimiento en el centro”

Ráfagas de disparos cerca del palacio presidencial de Miraflores.

Drones no identificados sobrevolaron el Palacio de Miraflores, en Caracas, y por eso se registraron disparos

.

Trump descarta elecciones inmediatas en Venezuela y asegura que primero debe “arreglarse el país”

Nicolás maduro

Estas serían las heridas que Nicolás Maduro y Cilia Flores habrían sufrido durante su captura en Venezuela

Donald Trump

“El presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada”: Venezuela no es el único enemigo de EE. UU.

Vista exterior del Centro de Detención Metropolitano en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York (Foto de Drew Angerer/Getty Images)

Así es el MDC de Brooklyn, en Nueva York, “el infierno en la Tierra” donde fueron recluidos Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores

x

Estados Unidos recorta drásticamente el número de vacunas recomendadas para bebés: este es el nuevo calendario infantil

x

Prestigioso hotel de EE. UU. habría expulsado a agentes migratorios por su trabajo y el Gobierno acusa a la cadena de proteger a criminales

Super Bowl LX 2026

Rumbo al Superbowl LX: inician los playoffs, emergen nuevos favoritos y se reordena el panorama a un mes para la final

Noticias Destacadas