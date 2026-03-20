Perú será epicentro de un intento de acercamiento entre Colombia y Ecuador

Desde distintos sectores se ha insistido en que la tensión entre Colombia y Ecuador requiere de un “café” entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa. No obstante, ese paso no se da, pero la Comunidad Andina-CAN, como organismo que busca la integración subregional, anunció que se propiciará un intento de acercamiento a través de delegaciones binacionales.

La Comunidad Andina será el facilitador, y el encuentro binacional se realizará en un sitio equidistante a las dos naciones.

La reunión tendrá lugar los días 25 y 26 de marzo en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina, en Lima, Perú.

La representación de cada país estará encabezada por los viceministerios, con el acompañamiento de delegaciones de alto nivel, tanto de la República de Colombia como de la de Ecuador.

El objeto es propiciar consensos que conduzcan a alcanzar un entendimiento mutuo y satisfactorio para las partes, de manera que se llegue a superar las divergencias existentes entre ambos países.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Semana.

La más reciente fricción entre Petro y Noboa tiene apenas unos días de haber ocurrido. El motivo fue un artefacto explosivo sin estallar, que fue hallado en la frontera y el cual, el presidente colombiano dijo que iba a investigar, pero que sospechaba que “nos están bombardeando, y no son los grupos armados”.

La disputa empezó en enero, y salió desde el vecino país, cuyo mandatario anunció un fuerte arancel a las importaciones colombianas. Noboa argumentó que no había reciprocidad en el control de la frontera, tanto en el comercio como en la seguridad. Desde entonces se desató un intercambio arancelario y ataques verbales de un lado a otro, sin que hasta ahora se haya visto un avance, pese a los distintos sectores de la economía de ambos países reclaman que es el ciudadano y su actividad productiva, el más afectado en la crisis diplomática.