Nueva polémica entre los presidentes de Colombia y Ecuador: “No sirve de nada hacer todo el esfuerzo”

El presidente Gustavo Petro y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, protagonizan una nueva polémica por cuenta del plan de un corredor humanitario para facilitar el regreso de migrantes venezolanos y de una iniciativa para trasladar a privados de la libertad.

Todo empezó en una rueda de prensa que Noboa dio desde Chile, donde fue a la toma de posesión presidencial de José Antonio Kast. En medio de muchas cosas, allí explicó los planes que tiene con la nueva administración y mencionó las diferencias que tiene con Petro.

Noboa confirma diálogo con Antonio Kast y señala falta de cooperación de Petro

Uno de los objetivos que se trazaron Kast y Noboa es realizar un corredor humanitario para que los migrantes venezolanos puedan regresar a sus hogares, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas estadounidenses. Sin embargo, tendrían dificultades con Colombia.

“Hay que tener un corredor humanitario, pero si se le cierra la puerta en un punto, en el norte, no sirve de nada hacer todo el esfuerzo en ese corredor. Tiene que haber cooperación de parte de Colombia y Venezuela”, dijo el primer mandatario del vecino país ante los medios de comunicación.

Gustavo Petro y Daniel Noboa. Foto: SEMANA / Getty Images

Noboa contó que ha hecho algunos acuerdos con el Gobierno de Gustavo Petro, pero que varios de ellos no se han podido materializar, como el envío de algunas personas privadas de la libertad que se encuentran en prisiones en Ecuador, en medio de la coyuntura por la crisis de hacinamiento y la violencia que afecta a esos penales.

“Hemos llegado a acuerdos que, hasta el día de hoy, todavía no se cumplen con el presidente Petro, también de mover cerca de 3.000 presos colombianos y venezolanos que tenemos en cárceles ecuatorianas con una crisis de hacinamiento”, comentó Daniel Noboa.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a estas afirmaciones a través de su cuenta de X: “La colaboración para hacer el corredor humanitario para llevar a la población venezolana ubicada en Ecuador hasta Venezuela está disponible y depende del respeto a Colombia por parte del presidente de Ecuador”.