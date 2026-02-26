Aranceles entre Colombia y Ecuador golpean la economía: Comunidad Andina lanza alerta y exige diálogo urgente

La relación bilateral entre Colombia y Ecuador está atravesando por tensiones diplomáticas y comerciales, pues las naciones están en medio de una disputa por temas fronterizos y por aranceles que se han impuesto durante las últimas semanas.

Este jueves, 26 de febrero, el Gobierno de Ecuador, encabezado por el presidente Daniel Noboa, elevó sanciones económicas del 30 % al 50 % para todas las importaciones que provengan de Colombia, medida que aplica a partir del domingo 1 de marzo. El pasado martes, el Gobierno colombiano había establecido un gravamen del 30 % a algunos productos que exporta el país vecino, y además restricciones a la entrada por tierra —a través de la frontera— de alguna mercancía.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: getty images

Ante la situación, la Comunidad Andina y el Parlamento Andino instaron a los presidentes Noboa y Gustavo Petro a “encontrar un entendimiento negociado y mutuamente satisfactorio, en el marco de la Comunidad Andina, de los compromisos internacionales asumidos por ambos países, así como de los esfuerzos conjuntos para luchar contra la delincuencia organizada transnacional”, escribieron en un comunicado compartido por este jueves.

La Comunidad Andina (CAN) está conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y busca el desarrollo integral de cada una de las naciones miembro. Por su parte, el Parlamento Andino es el órgano deliberante y de control político de la CAN; se encarga de armonizar las leyes y promover la integración, de acuerdo con los detalles que se establece en las páginas web.

La Comunidad expresó que los países miembro expresan su “profunda preocupación” por las decisiones económicas que han tomando ambos países de Sudamérica y que “afectan seriamente el proceso andino de integración, generando impactos negativos en la vida de los ciudadanos y en el tejido socioeconómico de ambos países”.

La disputa entre las naciones inició en enero de este año, cuando Ecuador estableció una “tasa de seguridad” del 30 %, con el argumento de que con ese dinero debía cubrir los costos de vigilancia en la frontera para evitar los flujos del crimen organizado. El presidente Noboa sostiene que Colombia no ha tomado medidas “concretas y efectivas” para hacerle frente a los grupos armadas que operan en la frontera.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Incluso, el ecuatoriano señaló que su par, Petro, “abandonó” zonas clave del paso fronterizo y que por ese motivo han crecido los grupos criminales que afectan a Ecuador.

Por su parte, la administración de Colombia ha defendido su gestión para evitar el flujo de organizaciones al margen de la ley y ha criticado las medidas que tomó su vecino, alegando que estas afectan el comercio y los acuerdos de la CAN.