Cayó alias Rolex, un extraditable que sería un poderoso enlace de la mafia entre Colombia, Ecuador y Perú

La Dirección de Investigación Criminal, Dijín e Interpol, entregó detalles de la captura de alias Rolex, quien según la autoridad sería un poderoso enlace del narcotráfico entre Colombia, Perú y Ecuador.

Capturado alias Rolex, presunto articulador de negocios de narcotráfico. Foto: Policía

Reveló la Policía que “de acuerdo con información suministrada por organismos de seguridad e investigaciones judiciales en curso, alias Rolex sería un articulador clave entre el GAO-r Frente Dagoberto Ramos, en Colombia, y las estructuras criminales ‘Los Lobos’ de Ecuador y ‘Los Pulpos’ en Perú, organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras economías ilegales a escala transnacional”.

Es decir, alias Rolex tendría contactos con las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco que delinquen en el departamento del Cauca.

Policías acompañan al extraditable alias Rolex. Foto: Policía

“El sujeto es investigado por la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) por presunto tráfico de narcóticos en distintos estados de ese país, particularmente en la región del Pacífico. Asimismo, figura como requerido mediante notificación roja por la República del Perú, por el delito de narcotráfico, y es solicitado por el estado de Ohio (Estados Unidos) por cargos relacionados con tráfico de sustancias ilícitas y conspiración”, indicó el Director de la Dijín.

La Policía identificó a alias Rolex como Rubén Darío Jaramillo Pinto, señalado como presunto narcotraficante de alto nivel y enlace internacional entre organizaciones criminales de Colombia, Ecuador y Perú.

Este sujeto, según la Dijín, era buscado en uno de los países de la región desde hace varios años.

Reseña en la Policía de alias Rolex. Foto: Policía

“Las autoridades peruanas lo buscan desde el 25 de julio de 2006, cuando fue vinculado a una investigación por el envío de drogas al extranjero bajo la modalidad de encomiendas internacionales. En ese proceso, fue relacionado con un allanamiento realizado a una vivienda en Lima que, según el expediente judicial, funcionaba como centro de acopio y acondicionamiento de clorhidrato de cocaína, oculto en encomiendas exportadas con identidades falsas al mercado internacional”, reveló la Policía.