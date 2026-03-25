Golpe al corazón financiero del Clan del Golfo: cayó alias Bigotes, quien manejaba la fortuna criminal en Antioquia

Las autoridades confirmaron un duro golpe contra el Clan del Golfo, tras la captura de uno de sus principales cabecillas financieros.

Operativo contra alias Bigotes, cabecilla del Clan Golfo. Foto: Policía

De acuerdo con la Policía y las Fuerzas Militares, “en desarrollo de una operación conjunta y coordinada entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, fue capturado alias Bigotes, con más de 25 años de trayectoria criminal, considerado el principal dinamizador de ingresos ilícitos de esta organización”.

La Policía explicó que, con la detención de este sujeto, se proyecta que se esté “afectando directamente el flujo de dinero proveniente del narcotráfico y la extorsión, principales fuentes de financiación de la estructura criminal, así como la explotación ilícita de yacimientos mineros, una de las fuentes de financiación más destructivas para la región, contribuyendo a frenar el grave daño ambiental causado por estas actividades extractivas ilegales en zonas de alta biodiversidad”.

Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, fue extraditado a los Estados Unidos. Foto: Anadolu via AFP

“Este resultado operacional constituye un golpe contundente a la línea de mando del Clan del Golfo, toda vez que la captura de alias Bigotes fractura la conexión operativa entre la Estructura Roberto Vargas Gutiérrez y el Estado Mayor de esta organización criminal, debilitando su capacidad de coordinación armada y su proyección de expansión en el noroccidente del país”, indicó la Policía.

De acuerdo con la Policía, por alias Bigotes las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 1.500 millones de pesos. Cabe recordar que el Clan del Golfo se encuentra dentro del proyecto de paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La estructura criminal quedó bajo el mando de alias Chiquito Malo, luego de que se confirmara la muerte de alias Gonzalito, quien manejaba otra de las alas fuertes criminales de la organización narcotraficante.

Jobanis de Jesús Ávila Villadiego es el máximo cabecilla del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Estados Unidos lo incluyó en la Lista Clinton y sus agentes lo persiguen por cielo y tierra. Él heredó el poder que construyó alias Otoniel y se ha encargado de extenderlo por varios departamentos de Colombia. Foto: suministrada a semana api

Otro de los golpes fuertes que recibió el Clan del Golfo fue la captura en el gobierno del presidente Iván Duque de alias Otoniel, considerado uno de los objetivos de más alto valor para la Fuerza Pública.