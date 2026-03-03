Clan del Golfo asegura que no interferirá en los procesos electorales: “De manera directa o indirecta”

El Clan del Golfo emitió un comunicado en el que aseguró que no interferirá en los procesos electorales que se llevarán a cabo en el país.

“El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) reitera y declara públicamente su compromiso irrevocable de respetar y no interferir, de manera directa o indirecta, en los procesos electorales que se desarrollen en el territorio nacional. Reconocemos y defendemos que las elecciones libres, transparentes y democráticas constituyen un pilar fundamental del Estado social de derecho y una expresión legítima de la voluntad soberana del pueblo colombiano”, indicaron en parte del comunicado.

En el comunicado con fecha del lunes 2 de marzo, dicho grupo armado ilegal también dijo rechazar cualquier forma de intervención armada en medio de la jornada electoral.

“Reiteramos nuestro compromiso y se garantiza que ninguno de nuestros miembros, estructuras o personas bajo nuestra influencia realice acciones dirigidas a coaccionar, intimidar, amenazar o condicionar el libre ejercicio del derecho al voto de la ciudadanía. Rechazamos de manera categórica cualquier forma de intervención armada en la dinámica electoral”, agregaron.

En el comunicado también hicieron un llamado a los demás grupos armados ilegales que operan en el país, para que asuman compromisos similares con la protección de la democracia electoral.

“Igualmente, solicitamos a la comunidad internacional, a los organismos de acompañamiento y verificación y a las organizaciones de derechos humanos que acompañen y den seguimiento al cumplimiento de este compromiso. Este comunicado se emite como un gesto de voluntad política, en el marco de los esfuerzos por alcanzar una solución negociada al conflicto y como muestra de nuestro compromiso con la construcción de una Colombia en paz, donde la palabra sustituya a las armas y donde la democracia sea el camino común para la resolución de las diferencias”, concluyeron.