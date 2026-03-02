Mejor Colombia
Elecciones 2026: más votantes, mayor logística y nuevos retos para la organización electoral
Las cifras oficiales de la Registraduría anticipan un proceso electoral más grande y complejo que el de 2022. El aumento del censo, la expansión del voto en el exterior y un mayor despliegue institucional marcan la antesala de una jornada con mayor dimensión operativa.
2 de marzo de 2026, 10:00 p. m.
Para las elecciones de 2026 la Registraduría Nacional ya confirmó un crecimiento del electorado y del dispositivo humano que hará posible esta jornada democrática. El aumento de ciudadanos habilitados para votar y la ampliación del voto en el exterior reflejan no solo cambios demográficos, sino también una mayor movilidad de colombianos dentro y fuera del país.
Este escenario implica una operación más robusta que la de 2022. Más jurados, una red logística ampliada y ajustes en la organización de mesas y puestos de votación configuran el contexto de un proceso que exigirá mayor coordinación institucional. ¿Qué tanto cambiarán las elecciones de 2026 en relación con las del 2022?