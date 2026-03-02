Mejor Colombia

Elecciones 2026: más votantes, mayor logística y nuevos retos para la organización electoral

Las cifras oficiales de la Registraduría anticipan un proceso electoral más grande y complejo que el de 2022. El aumento del censo, la expansión del voto en el exterior y un mayor despliegue institucional marcan la antesala de una jornada con mayor dimensión operativa.

Jorge Eduardo Morales Henao

2 de marzo de 2026, 10:00 p. m.
Para las elecciones de 2026 la Registraduría Nacional ya confirmó un crecimiento del electorado y del dispositivo humano que hará posible esta jornada democrática.

Para las elecciones de 2026 la Registraduría Nacional ya confirmó un crecimiento del electorado y del dispositivo humano que hará posible esta jornada democrática. El aumento de ciudadanos habilitados para votar y la ampliación del voto en el exterior reflejan no solo cambios demográficos, sino también una mayor movilidad de colombianos dentro y fuera del país.

Este escenario implica una operación más robusta que la de 2022. Más jurados, una red logística ampliada y ajustes en la organización de mesas y puestos de votación configuran el contexto de un proceso que exigirá mayor coordinación institucional. ¿Qué tanto cambiarán las elecciones de 2026 en relación con las del 2022?

Separador
Cierre especiales

Noticias Destacadas