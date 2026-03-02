Elecciones 2026: más votantes, mayor logística y nuevos retos para la organización electoral

Para las elecciones de 2026 la Registraduría Nacional ya confirmó un crecimiento del electorado y del dispositivo humano que hará posible esta jornada democrática. El aumento de ciudadanos habilitados para votar y la ampliación del voto en el exterior reflejan no solo cambios demográficos, sino también una mayor movilidad de colombianos dentro y fuera del país.