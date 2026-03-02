Ministro de Defensa advierte que el ELN miente con el cese al fuego durante época de elecciones

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el ELN miente con mantener un cese al fuego durante las elecciones del próximo 8 de marzo.

De acuerdo con el jefe de esta cartera, la guerrilla está planeando acciones terroristaS en el marco de las próximas elecciones.

Explicó el Ministro que en el pasado la guerrilla ha hecho anuncios similares y no los ha cumplido, de ahí que las acciones de la fuerza pública van encaminadas a contrarrestar las acciones terroristas.

Así mismo, reveló que ya se tiene información de cómo en algunas regiones del país se están preparando actividades por parte de los corruptos para la compra de votos.

“Si son capaces de asesinar, pues les queda muy fácil mentir. La otra amenaza son las disidencias de las diferentes denominaciones que tienen, de Calarcá, de Mordisco del que muestran esa fractura que hay en torno a su interés propio en la cultura. También de la disidencia del grupo los Pachenca, los Conquistadores de la Sierra”, dijo el Ministro de Defensa.

La advertencia del Gobierno Nacional respecto de las acciones terroristas de parte del ELN ponen en alerta a las autoridades que no solo han enfocado los esfuerzos en identificar las vulnerabilidades en cada una de las regiones, sino la forma de impedir que la criminalidad llegue a las mesas de votación.

Se trata de un riesgo latente, aunque el mismo grupo criminal ha advertido que cesarán acciones violentas para permitir el normal desarrollo de las próximas elecciones.

El ministro de defensa dijo que es necesario estar atentos a cualquier injerencia de esta organización terrorista en las regiones donde tienen amplio control.

Las autoridades han implementado el llamado plan democracia que incluye la presentación de planes de atención electoral en cada una de las entidades para prevenir, investigar y judicializar a los responsables de delitos en el marco de las jornadas electorales del próximo fin de semana.

Son más de 13.000 puestos de votación, donde la fuerza pública ha dispuesto un total de 246 mil hombres y mujeres para atender cualquier eventualidad, no solo garantizar la vida de quienes se acercan a ejercer su derecho al voto, sino de quienes están allí custodiando la propia votación.

Reunión del Plan Democracia en la Procuraduría. Foto: Procuraduría

Cada una de las entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Policía y el Ejército han diseñado un plan dispuesto a prevenir cualquier situación de riesgo en las elecciones Y por supuesto de ocurrir estar alerta para atender las urgencias y judicializar a quienes irrumpan en las votaciones.