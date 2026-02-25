El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el de Defensa, Pedro Sánchez, se reunieron con el procurador, Gregorio Eljach, y con el registrador nacional, Hernán Penagos, para revisar el Plan Democracia y la transparencia de las elecciones.

Este encuentro se da luego del más reciente choque entre el jefe del ministerio público y el primer mandatario.

Registraduría anunció que presentará el código fuente del ‘software’ de escrutinio de votos que se usará en las elecciones 2026

Durante este encuentro se revisaron los puntos necesarios para garantizar unas elecciones transparentes y limpias. Justamente, fue este último tema fue el que desató la disputa entre el ministerio público y el presidente Petro por cuenta de los señalamientos de este último de posibles fraudes durante las jornadas electorales.

La llegada de Benedetti a esta reunión buscaría poder zanjar esa discusión y mantener los ánimos en calma de cara a la primera ronda electoral que serpa el próximo 8 de marzo; día en el que el país escogerá al nuevo Congreso y quedarán definidos los candidatos que se disputarán la presidencia el 30 de mayo próximo.

Petro sigue presionando a la Registraduría: “Se trata de que se entregue el código fuente completo a los expertos puestos por los partidos”

El procurador General, Gregorio Eljach. Foto: Ministerio del Interior

Luego de la controversia que ha surgido entre el presidente, el registrador, el procurador y el presidente del Consejo Nacional Electoral; la Registraduría Nacional del Estado Civil arrancó un proceso de auditoria abierta para todos los pardos políticos en el que podrán verificar y revisar el código completo del software de preconteo de los votos.

De la misma forma, se revisaron los detalles del Plan Democracia en que el Ejército Nacional activó un dispositivo de 126.000 uniformados, organizados en 4.200 pelotones, encargados de custodiar 5.537 puestos de votación en zonas urbanas y rurales.

Ministro del Interior y de Defensa llegaron a la Procuraduría. Foto: Procuraduría

El operativo contempla capacidades terrestres, aéreas, fluviales y tecnológicas, además de una coordinación permanente entre Policía, Fuerzas Militares, Registraduría y autoridades electorales.

En materia de recursos, el plan cuenta con una asignación de 150.000 millones de pesos, distribuidos entre el Ejército (90.000 millones), la Armada (40.000 millones) y la Fuerza Aeroespacial (20.000 millones).