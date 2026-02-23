Política

Registraduría anunció que presentará el código fuente del software de escrutinio de votos que se usará en las elecciones 2026

El presidente Petro había cuestionado que esta información no se le entregara a los partidos. Dijo que Thomas Greg & Sons son “los verdaderos registradores de las elecciones”.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 7:27 a. m.
Gustavo Petro enfila sus ataques en contra de la Registraduría a pocos días de elecciones. Hernán Penagos responde
Gustavo Petro enfila sus ataques en contra de la Registraduría a pocos días de elecciones. Hernán Penagos responde Foto: SEMANA / Presidencia

Luego de que el presidente Petro se despachara contra la Registraduría Nacional durante el fin de semana y sembrara dudas sobre la transparencia del sistema electoral del país, a tan solo dos semanas de las votaciones legislativas, la Registraduría confirmó que presentará el código fuente del software de escrutinio de votos.

¿Qué tan difícil es organizar las elecciones en Colombia? Arrancó el plan logístico para el 8 de marzo

“El problema no está en los tachones sino en los algoritmos. Por algo, la registraduría no entrega a los partidos el código fuente completo de Thomas and Greg, verdadero registrador de las elecciones”, escribió Petro en su cuenta de X.

En ese mismo sentido, Petro señaló que “no me interesa sembrar dudas, solo exijo como presidente de Colombia que se entregue al escrutinio público el código fuente completo del software de conteo de votos de la firma Thomas Greg & Sons, que no es firma extranjera sino privada colombiana".

¿Cómo se transmiten los votos y publican los resultados? Así opera el software de la Registraduría el día de las elecciones

Ante los intentos de varios sectores políticos por minar la credibilidad de las elecciones, la Registraduría confirmó que, el próximo miércoles 25 de febrero, presentará el código fuente del software ante los organismos de control, las misiones de observación internacional y todos los partidos políticos que participarán en la jornada electoral.

Política

“Aquí el único rodeado de bandidos y corruptos es usted”: Vicky Dávila le contesta a Gustavo Petro

Política

Francia Márquez dice que el “poder no la deslumbra”, pero María Fernanda Cabal le recordó sus 31 viajes al exterior y los gastos por casi 200 millones en viáticos

Política

Sobrinos, cuñada, hijastro e hijo del ministro Guillermo Jaramillo recibieron más de $3.000 millones en el Gobierno Petro, denunció congresista

Política

Iván Cepeda celebró la adhesión de más de 900 líderes sindicales del país a su campaña presidencial

Política

Gustavo Petro a Álvaro Uribe: “Nosotros no les haremos daño ni a usted ni a su familia... No tema a nosotros, pero sí a sus amigos”

Política

ELN anuncia cese unilateral al fuego de cara al inicio de la temporada electoral en el país

Política

Defensoría del Pueblo enciende las alarmas: reporta “baja respuesta” del Estado frente a riesgos electorales en municipios vulnerables

Confidenciales

La obra de María Esther Panesso Mercado que interpela el futuro democrático de Colombia

Política

Iván Cepeda responde por qué todo lo que dice en tarima es leído: “No es un asunto de limitación”

Política

A Iván Cepeda le preguntaron en vivo si asistirá o no a debates: así respondió

“La Registraduría está preparada para estas elecciones”, afirmó el registrador nacional, Hernán Penagos, al término del segundo simulacro nacional de preconteo en el que participaron entes de control, la observación internacional, auditores y miembros de las agrupaciones políticas.

Registraduría lanza chatbot electoral de WhatsApp. Esta es la información que podrá consultar
La delegación también valoró positivamente los simulacros electorales observados, al considerar que evidencian progresos en la consistencia entre lo consignado en mesa y lo publicado.
La delegación también valoró positivamente los simulacros electorales observados, al considerar que evidencian progresos en la consistencia entre lo consignado en mesa y lo publicado. Foto: Jorge Eduardo Morales

A renglón seguido, Penagos señaló que “Para la próxima semana tendremos los simulacros sobre los formularios E-14 de transmisión, tendremos las exposiciones de códigos fuente de los software electorales y auditorías a los sistemas de información. La Registraduría está preparada y por eso estamos trabajando permanentemente para garantizar tranquilidad a toda la ciudadanía”.

Por su lado, el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, el eurodiputado Esteban González Pons, ha sostenido reuniones con el registrador nacional, el presidente Gustavo Petro, ministros y organizaciones de la sociedad civil para conocer los preparativos y el contexto electoral.

El registrador Hernán Penagos le respondió a Petro por cuestionamientos de la jornada electoral.
El registrador Hernán Penagos le respondió a Petro por cuestionamientos de la jornada electoral. Foto: El País

González Pons reiteró que la observación europea no busca determinar quién gana las elecciones, sino evaluar “cómo gana”, es decir, si el proceso se desarrolla con garantías de integridad, transparencia e imparcialidad.

Uno de los aspectos que más satisfacción genera en la misión es la respuesta institucional a las recomendaciones formuladas tras las elecciones de 2022. Según el balance preliminar, las reformas aplicadas constituyen un acierto y fortalecen la confianza en la administración electoral.

Registrador nacional, Hernán Penagos.
Registrador nacional, Hernán Penagos. Foto: Cortesía Registraduría

Entre los avances destacados figuran mejoras en la transmisión y procesamiento del preconteo, así como en la divulgación de mecanismos de transparencia y en la trazabilidad de los resultados oficiales.

Más de Política

Vicky Dávila Gustavo Petro

“Aquí el único rodeado de bandidos y corruptos es usted”: Vicky Dávila le contesta a Gustavo Petro

María Fernanda Cabal y Francia Márquez.

Francia Márquez dice que el “poder no la deslumbra”, pero María Fernanda Cabal le recordó sus 31 viajes al exterior y los gastos por casi 200 millones en viáticos

Guillermo Alfonso Jaramillo sugiere “tomar chicha y no usar bancos”

Sobrinos, cuñada, hijastro e hijo del ministro Guillermo Jaramillo recibieron más de $3.000 millones en el Gobierno Petro, denunció congresista

Iván Cepeda cuenta con el respaldo de Gustavo Petro e irá directamente a la primera vuelta presidencial.

Iván Cepeda celebró la adhesión de más de 900 líderes sindicales del país a su campaña presidencial

.

Gustavo Petro a Álvaro Uribe: “Nosotros no les haremos daño ni a usted ni a su familia... No tema a nosotros, pero sí a sus amigos”

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) concentra su operación criminal en zonas rurales, pero decidió avanzar con su frente de Guerra Urbano a las ciudades principales de Colombia.

ELN anuncia cese unilateral al fuego de cara al inicio de la temporada electoral en el país

Defensoría del Pueblo presentará informe de seguimiento a la alerta temprana por elecciones.

Defensoría del Pueblo enciende las alarmas: reporta “baja respuesta” del Estado frente a riesgos electorales en municipios vulnerables

ED 2264

Gustavo Petro le responde a Álvaro Uribe: “Descanse su conciencia con la verdad y terminará su vida en felicidad”

Pablo Bustos y el caso de la senadora Berenice Bedoya.

Red de Veedurías pidió el retiro de la lista al Congreso de Berenice Bedoya: “Fue denunciada en la Corte Suprema”

Noticias Destacadas