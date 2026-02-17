Registraduría lanza chatbot electoral de WhatsApp. Esta es la información que podrá consultar

La Registraduría Nacional del Estado Civil presentó oficialmente su chatbot electoral a través de WhatsApp, una herramienta que, según explicó el registrador Hernán Penagos, hace parte del fortalecimiento del ecosistema digital de la entidad para las elecciones del 2026. El objetivo, señaló, es facilitar el acceso a la información electoral, modernizar los servicios y reforzar la confianza ciudadana en el proceso democrático.

Penagos destacó que WhatsApp es la plataforma de mensajería más utilizada en Colombia, lo cual convierte al chatbot en un canal accesible, intuitivo y disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluso para ciudadanos en el exterior.

La herramienta permitirá consultar el puesto de votación, la dirección exacta, el número de mesa asignada y verificar si una persona fue designada como jurado de votación. También ofrecerá acceso al calendario electoral, información sobre listas y candidatos, capacitaciones virtuales para jurados y, el día de elecciones, resultados preliminares de preconteo a medida que se publiquen los boletines oficiales.

El chatbot electoral permite conocer no solo el lugar de votación, sino visualizar tarjetas electorales y redirigirse al portal web para ampliar información. Foto: SEMANA

Durante el lanzamiento de esta herramienta, el registrador mostró cómo el sistema permite ingresar el número de documento, sin puntos ni espacios, y desplegar las distintas opciones del menú. El chatbot electoral permite conocer no solo el lugar de votación, sino visualizar tarjetas electorales y redirigirse al portal web para ampliar información. Penagos subrayó que la herramienta se irá actualizando progresivamente con nuevos contenidos según las necesidades detectadas.

El registrador insistió en que esta plataforma busca combatir la desinformación, especialmente frente a mensajes falsos que circulan en redes sociales y correos electrónicos sobre designaciones como jurados de votación. Recordó que únicamente los canales oficiales, la página web de la Registraduría, la aplicación “Infovotantes” y ahora el chatbot, son fuentes confiables para verificar estos datos.

También hizo énfasis en que muchos de los mensajes fraudulentos presentan extensiones y logos distintos a los oficiales y buscan inducir a la ciudadanía a entregar datos personales.

En cuanto al procesamiento de resultados el próximo 8 de marzo, el registrador Hernán Penagos detalló que primero serán las consultas populares, luego Senado y finalmente Cámara de Representantes. Foto: SEMANA

Calendario electoral

Penagos recordó que el censo para las elecciones de Congreso se cerró el 8 de enero y quienes actualicen su puesto de votación después de esa fecha solo podrán participar en las elecciones presidenciales. Explicó que esta situación ha generado confusión, especialmente entre colombianos en el exterior que han presentado reclamaciones por no aparecer habilitados para votar para Congreso.

Así mismo, desmintió la idea de que en Bogotá exista una “mesa especial” en Corferias para quienes no actualizaron su inscripción: quienes no realizaron el trámite en los plazos establecidos no podrán votar en un lugar distinto al que tenían registrado.

En cuanto al procesamiento de resultados el próximo 8 de marzo detalló que primero serán las consultas populares, luego Senado y finalmente Cámara de Representantes. Aunque se publicarán simultáneamente los datos que vayan llegando, las consultas tendrán resultados más rápidos. Señaló que la infraestructura tecnológica se fortaleció para agilizar la transmisión, recepción y digitalización de actas.

El registrador hizo un llamado especial a los 860.000 jurados de votación designados para que asistan obligatoriamente a las capacitaciones presenciales. Subrayó que el momento más importante del proceso electoral es el diligenciamiento del formulario E14 en cada mesa, pues de su correcta elaboración depende la transmisión y posterior escrutinio. Recalcó que las casillas en blanco no deben marcarse y que llenar esos espacios con símbolos genera dificultades técnicas y posibles inconsistencias.

Frente a la situación en Córdoba por las afectaciones recientes, Penagos fue enfático en que no se suspenderán elecciones ni se cancelarán puestos de votación. Foto: LILIANA RINCON

Elecciones en el exterior

Históricamente ha sido complejo conseguir jurados de votación en los 67 países donde se habilitaron consulados para que los colombianos voten, sin embargo, el registrador aseguró que se están realizando esfuerzos adicionales y que en esta ocasión habrá equipos de la Registraduría apoyando a los consulados que presenten mayor afluencia.

Además recordó que el conteo en el exterior se realiza diariamente durante el tiempo que se habilitaron las votaciones y los resultados se transmiten cada jornada, aunque solo pueden publicarse el domingo 8 de marzo.

Finalmente, frente a la situación en Córdoba por las afectaciones recientes, Penagos fue enfático en que no se suspenderán elecciones ni se cancelarán puestos de votación. Informó que cerca de 120 puestos presentan posibles afectaciones y que se evaluarán alternativas logísticas en coordinación con autoridades locales y la Procuraduría, priorizando siempre el derecho al voto. También anunció jornadas gratuitas de identificación para ciudadanos afectados.