Elecciones 2026

Mujeres en política: avances históricos y retos para que crezca su participación en el Congreso

Aunque Colombia ha dado pasos importantes en la llegada de mujeres a cargos de elección popular en los que históricamente no habían incursionado, la representación en escenarios clave como el Congreso de la República sigue siendo limitada y la posibilidad de que una mujer llegue a la Casa de Nariño aún parece lejana.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 5:32 p. m.
Las mujeres en Colombia pueden votar desde 1954 y fue el hito que abrió la puerta a la participación femenina en la política.
Las mujeres en Colombia pueden votar desde 1954 y fue el hito que abrió la puerta a la participación femenina en la política. Foto: Guillermo Torres - SEMANA

Abrirse paso en la política en un país como Colombia ha representado un gran reto, especialmente en regiones apartadas y atravesadas por la violencia. Sin embargo, las barreras para las mujeres van más allá del contexto de seguridad. Ejercer liderazgo político continúa siendo una tarea más compleja para ellas y las cifras así lo confirman. A comienzos de siglo, el porcentaje de mujeres en el Congreso apenas llegaba al 10%. El panorama empezó a cambiar de manera gradual en las legislaturas de 2014 y 2018, cuando la representación femenina alcanzó cerca del 20%, con 55 de las 279 curules ocupadas por mujeres.

Ese avance, lento pero sostenido, permitió que en la legislatura que está por terminar las mujeres alcanzaran cerca del 30% de participación en el Congreso, el nivel más alto en la historia del país. Este crecimiento se explica, en buena medida, por la implementación de reglas de paridad y cuotas de género dentro de varios partidos para la inscripción de listas de candidatos y candidatas. No obstante, el aumento en número no se ha traducido en un mayor acceso a los cargos de mayor poder dentro del Legislativo. Las mujeres siguen sin llegar, por lo menos en los últimos cuatro años, a espacios como las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes.

La implementación de la ley que garantiza que en los partidos haya cuota de género permitió, en gran medida, la representación femenina que hoy hay en el Congreso, sin embargo, en investigaciones realizadas desde la academia como la que hizo la docente Bibiana Ortega, titulada “Ley de Cuotas: ¿Representación Fragmentada?”, se evidencia que actualmente los partidos no apuestan, por ejemplo, a que las mujeres encabecen sus listas.

¿Participación sin representación?

De acuerdo con estudios recientes sobre la brecha de género en cargos públicos y de poder, la mayoría de colombianos considera que no existen diferencias en las capacidades de hombres y mujeres para asumir la Presidencia de la República. Y el hecho de que en el actual y en el anterior periodo presidencial hayan llegado a la Vicepresidencia figuras como Francia Márquez y Marta Lucía Ramírez marca, en el plano simbólico, un antes y un después en la política colombiana.

Mejor Colombia

Así se define el censo electoral en Colombia: reglas, tiempos y exclusiones

Mejor Colombia

El poder del algoritmo: así influyen las redes sociales en el voto

Mejor Colombia

La historia que Colombia dibujó en silencio: un recorrido por los orígenes del cómic nacional y su influencia en la cultura popular

Mejor Colombia

¿Cómo usar las cesantías para construir un mejor futuro?

Mejor Colombia

Lupa de la Unión Europea sobre las elecciones del 8 de marzo en Colombia: así avanza la misión en el país

Mejor Colombia

Carnaval de Barranquilla: todo listo para celebrar 20 años de la mágica Noche del Río

Mejor Colombia

Consejo Nacional Electoral pone a prueba sistema de testigos para elecciones del 8 de marzo

Política

Fuerza Ciudadana le abre las puertas a varios exFarc para estar en la contienda al Congreso

Política

Discurso de Gustavo Petro habló de vampiros que aparecen “pidiendo cacao por votos”

Gente

Diego Trujillo se destapó y contó por quién votará en las elecciones 2026: “Colombia está cansada”

Sin embargo, para María Teresa Gutiérrez, docente de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Javeriana y experta en temas de género, el rol que ambas vicepresidentas desempeñaron dentro de sus respectivos gobiernos estuvo limitado. “Han tenido muy poca capacidad real de poder y acción, y ha existido cierta invisibilidad del papel de la mujer en esa posición. Esto debería servir para abrir una discusión de fondo sobre el lugar que se les da a las mujeres que, por mérito propio, llegan a cargos de alto nivel”, aseguró.

Así las cosas, el desafío no es solo que haya más mujeres en el Congreso de la República o en cargos importantes dentro del Gobierno, sino que puedan ejercer liderazgos reales e influir en las decisiones del país en igualdad de condiciones para que el género no sea una barrera a la hora de legislar o gobernar.

Más de Mejor Colombia

Las mujeres en Colombia pueden votar desde 1954 y fue el hito que abrió la puerta a la participación femenina en la política.

Mujeres en política: avances históricos y retos para que crezca su participación en el Congreso

Cada elección en Colombia parte de un elemento esencial: el censo electoral, la base oficial que define quiénes están habilitados para votar.

Así se define el censo electoral en Colombia: reglas, tiempos y exclusiones

Tiktok es la red social más usada actualmente para la comunicación política.

El poder del algoritmo: así influyen las redes sociales en el voto

Biblioteca Nacional - API

La historia que Colombia dibujó en silencio: un recorrido por los orígenes del cómic nacional y su influencia en la cultura popular

El 54% de los retiros totales de cesantías se destinaron a usos asociados a vivienda.

¿Cómo usar las cesantías para construir un mejor futuro?

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ya comenzó su despliegue en Colombia para las elecciones del próximo 8 de marzo.

Lupa de la Unión Europea sobre las elecciones del 8 de marzo en Colombia: así avanza la misión en el país

Este ritual se ha convertido en uno de los espacios más importantes para preservar y difundir las expresiones musicales y tradiciones del Caribe colombiano.

Carnaval de Barranquilla: todo listo para celebrar 20 años de la mágica Noche del Río

Se espera que el CNE realice al menos dos simulacros más antes de las elecciones del 8 de marzo.

Consejo Nacional Electoral pone a prueba sistema de testigos para elecciones del 8 de marzo

Woohland

Publicidad exterior en Colombia: así evoluciona para conectar con las audiencias

En lo corrido de 2026 se han reportado 10 amenazas contra periodistas en el contexto electoral

Día del Periodista: el desafío de ejercer este oficio en época electoral

Noticias Destacadas