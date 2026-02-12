Mujeres en política: avances históricos y retos para que crezca su participación en el Congreso

Abrirse paso en la política en un país como Colombia ha representado un gran reto, especialmente en regiones apartadas y atravesadas por la violencia. Sin embargo, las barreras para las mujeres van más allá del contexto de seguridad. Ejercer liderazgo político continúa siendo una tarea más compleja para ellas y las cifras así lo confirman. A comienzos de siglo, el porcentaje de mujeres en el Congreso apenas llegaba al 10%. El panorama empezó a cambiar de manera gradual en las legislaturas de 2014 y 2018, cuando la representación femenina alcanzó cerca del 20%, con 55 de las 279 curules ocupadas por mujeres.

Ese avance, lento pero sostenido, permitió que en la legislatura que está por terminar las mujeres alcanzaran cerca del 30% de participación en el Congreso, el nivel más alto en la historia del país. Este crecimiento se explica, en buena medida, por la implementación de reglas de paridad y cuotas de género dentro de varios partidos para la inscripción de listas de candidatos y candidatas. No obstante, el aumento en número no se ha traducido en un mayor acceso a los cargos de mayor poder dentro del Legislativo. Las mujeres siguen sin llegar, por lo menos en los últimos cuatro años, a espacios como las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes.

La implementación de la ley que garantiza que en los partidos haya cuota de género permitió, en gran medida, la representación femenina que hoy hay en el Congreso, sin embargo, en investigaciones realizadas desde la academia como la que hizo la docente Bibiana Ortega, titulada “Ley de Cuotas: ¿Representación Fragmentada?”, se evidencia que actualmente los partidos no apuestan, por ejemplo, a que las mujeres encabecen sus listas.

¿Participación sin representación?

De acuerdo con estudios recientes sobre la brecha de género en cargos públicos y de poder, la mayoría de colombianos considera que no existen diferencias en las capacidades de hombres y mujeres para asumir la Presidencia de la República. Y el hecho de que en el actual y en el anterior periodo presidencial hayan llegado a la Vicepresidencia figuras como Francia Márquez y Marta Lucía Ramírez marca, en el plano simbólico, un antes y un después en la política colombiana.

Sin embargo, para María Teresa Gutiérrez, docente de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Javeriana y experta en temas de género, el rol que ambas vicepresidentas desempeñaron dentro de sus respectivos gobiernos estuvo limitado. “Han tenido muy poca capacidad real de poder y acción, y ha existido cierta invisibilidad del papel de la mujer en esa posición. Esto debería servir para abrir una discusión de fondo sobre el lugar que se les da a las mujeres que, por mérito propio, llegan a cargos de alto nivel”, aseguró.

Así las cosas, el desafío no es solo que haya más mujeres en el Congreso de la República o en cargos importantes dentro del Gobierno, sino que puedan ejercer liderazgos reales e influir en las decisiones del país en igualdad de condiciones para que el género no sea una barrera a la hora de legislar o gobernar.