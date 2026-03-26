Año histórico de la Fábrica de Licores de Antioquia: 1,4 billones de pesos para salud, educación y deporte en Colombia

La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) reportó resultados históricos durante 2025, con un aporte total de 1,4 billones de pesos destinados a fortalecer sectores clave como salud, educación, deporte y diversos programas sociales en el país.

De acuerdo con la entidad, el mayor componente de estos recursos provino del Impuesto al Consumo, que alcanzó los 1,05 billones de pesos. Estos dineros son transferidos directamente a los departamentos, donde se convierten en financiación para proyectos sociales y de desarrollo en áreas estratégicas como cultura, educación y salud pública.

A este monto se suman los recursos recaudados mediante estampillas, que en 2025 totalizaron 39.200 millones de pesos. Estos aportes se distribuyeron entre distintas instituciones y programas. La Universidad de Antioquia recibió 15.686 millones de pesos destinados a investigación, mantenimiento de infraestructura, escenarios deportivos e innovación tecnológica.

Esteban Ramos, gerente general FLA. Foto: Fábrica de Licores de Antioquia - API

Por su parte, la Tasa Prodeportes obtuvo 7.781 millones de pesos para fortalecer el desarrollo de talentos deportivos y programas de salud preventiva, así como el respaldo a ligas registradas en Indeportes Antioquia.

Otros recursos, que sumaron más de 15.754 millones de pesos, se destinaron a iniciativas como Prohospitales, Prodesarrollo, Bienestar del Adulto Mayor, Udigital, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Universidad de Envigado, consolidando un impacto transversal en distintos sectores de la sociedad.

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En conjunto, la suma de estos ingresos, incluyendo el Impuesto al Consumo, las estampillas y la utilidad operacional, permitió alcanzar la cifra global de 1,4 billones de pesos, reafirmando el papel de la FLA como uno de los principales generadores de recursos para inversión social en Colombia.

En el frente comercial, la empresa también registró cifras récord. Durante 2025, las ventas alcanzaron los 73,2 millones de unidades de 750 mililitros, lo que representó un crecimiento del 4,5 por ciento frente al año anterior. Este desempeño estuvo acompañado por un incremento en la utilidad operacional, que llegó a 308 mil millones de pesos, impulsada por una gestión eficiente de costos y una estrategia comercial enfocada en el fortalecimiento de su posicionamiento en el mercado.

El crecimiento de la FLA también se reflejó en su expansión territorial. En línea con su estrategia de consolidación, la compañía logró ingresar a nuevos mercados en departamentos como Cauca, Nariño y Valle del Cauca, ampliando su cobertura y reforzando su presencia en regiones clave del país.

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Estos resultados responden a una combinación de factores que incluyen planificación estratégica, eficiencia operativa y un enfoque en resultados. “2025 fue un año histórico para la Fábrica. Continuamos con nuestro propósito de apoyar el desarrollo del país, llegamos a nuevos mercados y alcanzamos cifras récord en ventas y utilidades operacionales”, señaló el gerente general, Esteban Ramos.

El balance presentado posiciona a la FLA no solo como un actor relevante dentro de la industria licorera nacional, sino también como un motor clave de financiación para programas sociales en Colombia. En un contexto en el que los recursos para inversión pública resultan determinantes, los aportes de la empresa adquieren un papel estratégico en el fortalecimiento de políticas sociales y en la ejecución de proyectos que impactan directamente a las comunidades.

Con estos resultados, la Fábrica de Licores de Antioquia consolida su liderazgo en el sector y reafirma su incidencia en el desarrollo económico y social del país, en medio de un panorama que exige cada vez mayor eficiencia en la gestión de los recursos públicos.