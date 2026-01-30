Fabrica de Licores de Antioquia celebra suspensión de emergencia económica: les permite transferir de 1 billón de pesos a regiones

Hace algunas horas, el Gobierno nacional recibió un nuevo golpe, luego de que la Corte Constitucional decidiera suspender el Decreto de Emergencia Económica, expedido recientemente por el Ejecutivo al alegar una crisis financiera y un bajo presupuesto para ejecutar en 2026, tras la caída en el Legislativo de la reforma tributaria propuesta.

La decisión fue evaluada durante varios días y, aunque aún hay varios decretos en firme, con la suspensión ya son varios los gremios y empresas que se han pronunciado. La más reciente fue la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), que, a través de un documento, expresó cuáles podrían ser los efectos de esta medida.

Es importante recordar que una de las medidas de la emergencia económica ampliaba los impuestos para vinos y licores, lo que, a su vez, generaba un impacto en el consumidor. La empresa aseguró que la decisión de suspender el decreto permite a la FLA proteger las finanzas del departamento y del país, cuidar el modelo de rentas que impulsa el desarrollo social y destinar recursos para proyectos de salud y educación.

“Suspender el decreto es resguardar la estabilidad financiera de los departamentos, que a partir de esta decisión podrán recibir por parte de la FLA giros por 1,15 billones provenientes del impuesto al consumo y destinarlos a proyectos de desarrollo regional. Esta medida contribuye a la protección de la salud pública al cerrarle la puerta al contrabando y al licor adulterado, evitando que los precios de venta al consumidor pudieran incrementarse en más del 40%”, precisó.

Finalmente, indicaron que mantener la estructura tributaria tradicional para la producción y distribución de licores destilados también permitiría que la FLA mantenga una expectativa de utilidades para el departamento de Antioquia de $324.000 millones para 2026.

Por último, la empresa resaltó los esfuerzos del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, y de otros gobernadores del país, quienes alzaron su voz en defensa de los recursos de las regiones.

Tras la polémica que se ha elevado por cuenta de la caída de la emergencia económica en la Corte, recientemente el Ministerio de Hacienda se pronunció, desmintiendo una afirmación que han hecho los detractores de esta iniciativa, en la que aseguran que se subirán impuestos para los colombianos.

“No es cierto que el Gobierno Nacional vaya a poner más impuestos a todos los colombianos. Solo el 0,6 %, que concentra la mayor riqueza del país, es quien aportará más con la emergencia por la estabilidad económica”, indicó Hacienda, asegurando además que es urgente tomar esta medida para evitar una crisis económica.