Este viernes 30 de enero, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) anunció el dato de desempleo correspondiente a 2025.

“En diciembre de 2025, la tasa de desocupación se ubicó en 8,0 %, con una variación estadísticamente significativa de -1,1 p.p. frente a diciembre de 2024, cuando fue del 9,1 %“, indicó el Departamento.

La tasa global de participación se ubicó en un 64,3 %, mientras la tasa de ocupación ascendió a 59,2 %.

Así, en Colombia hubo 24,2 millones de personas ocupadas en diciembre, un aumento interanual de 603.000 trabajadores.

En cuanto al promedio del año, el total de ocupados fue de 23,8 millones, cifra que implicó un incremento cercano a 791.000 ocupados frente al promedio de 2024.

Cómo fue la participación por sexo

También señaló cuál fue la participación de hombres y mujeres en el mercado laboral para el mismo mes. “La tasa de desempleo para el total nacional en los hombres fue del 6,4 % y para las mujeres del 10,1 %. Esto significó una brecha de 3,7 puntos porcentuales”.

En esa misma medida, la población ocupada según sexo aumentó en los hombres, de acuerdo con el informe: “La ocupación pasó de 13.747 en 2024 a 14.101 en 2025″; por el contrario, la de las mujeres pasó de 9.873 a 10.122.

En cuanto a la variación absoluta de población ocupada según sexo, la de las mujeres alcanzó 249.000 y la de los hombres, 354.000.

La población ocupada según sexo incremento en los hombres. Foto: Adobe Stock

Así se comportaron los sectores económicos

En cuanto a actividades económicas, para diciembre de 2025, la información del Dane señala que la rama que más contribuyó al incremento de la población ocupada fue industrias manufactureras con 2,2 puntos porcentuales (p.p.).

Le siguen administración pública y defensa, educación y atención de salud humana, con una contribución de 0,5 p.p., y actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicio, con otro 0,5 p.p.

¿Y los informales?

Según el Dane, para el total nacional, en diciembre de 2025, la proporción de población ocupada informal se ubicó en el 55,5 %, lo que representó un descenso de 1,2 puntos porcentuales.

Así, la tasa de desocupación para 2025 se ubicó en 8,9 % en el total nacional, lo cual, de acuerdo con el Departamento, es la más baja de toda la serie desde 2001.

¿Cómo se comportó en noviembre de 2025?

El martes 30 de diciembre, el Dane informó que el desempleo para noviembre fue del 7 %, lo que indicó un descenso con el mismo periodo de 2024 (cuando se ubicó en el 8,2 %), es decir, una caída de 1,2 puntos porcentuales.

Para ese mes, en Colombia había 24,5 millones de personas ocupadas.