La sorprendente cifra de jóvenes ‘nini’ en Colombia: “Equivale al 20,3 % de la población”

De acuerdo con el Dane, 2,26 millones de jóvenes de entre 15 y 28 años no estudian ni se encuentran ocupados. Esto equivale al 20,3 % de la población joven en edad de trabajar a nivel nacional; es decir, uno de cada cinco jóvenes se encuentra completamente desvinculado tanto del sistema educativo como de cualquier actividad laboral.

Docentes de Bogotá podrán acceder a 100 becas de maestría y doctorado

Existen múltiples razones para que este fenómeno esté presente en la sociedad colombiana, por ejemplo, la falta de acceso a educación de calidad, las dificultades económicas, la escasez de empleos formales para jóvenes sin experiencia y, en el caso de muchas mujeres, las responsabilidades de cuidado del hogar que limitan su participación en estos contextos, según un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.

El mismo texto explica que los ‘ninis’ son una población que necesita ingresar prontamente al sistema, no solo por sus necesidades personales, sino también por la caída de la natalidad y el envejecimiento poblacional; es por ello que incorporarlos, ya sea a la educación o al empleo formal, es una tarea crucial.

La tasa de desempleo juvenil se encuentra en el 15,4% Foto: Aymer Andrés Álvarez

Frente a esto, Fundación Forge lanza la convocatoria del programa de entrenamiento laboral Tu Futuro, una iniciativa 100 % gratuita y virtual que ofrece 300 becas para jóvenes de Bogotá, Soacha, Madrid, Funza, Mosquera y El Rosal, con el objetivo de fortalecer su empleabilidad y facilitar su acceso al mercado laboral formal a través de formación especializada y acompañamiento personalizado.

Requisitos para acceder a becas de formación laboral

El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años con el bachillerato completo, que no cuenten con empleo formal y que dispongan de un dispositivo con conexión a internet, cámara y micrófono, además de actitud y compromiso para su proceso formativo.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse de manera virtual a través del siguiente enlace: https://fforge.org/programs/co-tu-futuro

Forge impulsa esta convocatoria desde el año 2021, tras la pandemia, como una respuesta concreta a la exclusión laboral juvenil. A la fecha, el programa ha impactado a más de 900 jóvenes en Colombia, acompañándolos en su proceso de inserción al mercado laboral formal.

"Lo que buscamos es que, a través del programa, los jóvenes desarrollen habilidades socioemocionales y digitales indispensables para acceder a un empleo formal”: Hellen Tipian Rodríguez, líder de la zona andina de Fundación Forge. Foto: Getty Images

Es una alternativa que combina el desarrollo de habilidades socioemocionales y digitales con un acompañamiento continuo en procesos reales de empleabilidad, como la preparación para entrevistas laborales, la participación en procesos de selección y la construcción de hojas de vida de alto impacto.

El programa cuenta, además, con el respaldo de 17 empresas aliadas en Colombia y el apoyo de más de 124 voluntarios, quienes acercan a los jóvenes a las dinámicas reales del mundo del trabajo.