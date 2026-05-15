Docentes de Bogotá podrán acceder a 100 becas de maestría y doctorado

La formación avanzada de docentes vuelve a ocupar un lugar central en Bogotá, ciudad que cuenta con miles de profesores vinculados a procesos educativos escolares y comunitarios. Según la Caracterización del Sector Educativo Bogotá D.C. 2025, en la capital hay 34.888 docentes y directivos docentes en colegios distritales. Además, la planta docente de los colegios oficiales asciende a cerca de 33.000 maestros, encargados de atender a más de 687.000 estudiantes, con un promedio de 21 alumnos por profesor.

En ese contexto, la Secretaría de Gobierno de Bogotá y EDUCA EDTECH Group anunciaron la apertura de la “Convocatoria Docente EDUCA EDTECH 2026: Formación Avanzada con Impacto Territorial”, que entregará 100 becas para estudios de maestría y doctorado en instituciones internacionales. El proceso de inscripción estará habilitado hasta el próximo 26 de mayo a través del portal oficial www.alcaldiascol.com.

La convocatoria está dirigida a docentes de colegios públicos y privados, directivos docentes y personas que lideran procesos de enseñanza en sus comunidades, incluso si no están vinculadas formalmente a instituciones educativas. La iniciativa busca fortalecer proyectos educativos, procesos barriales y espacios de formación local en distintos sectores de la ciudad.

Los programas serán desarrollados por la Universidad UDAVINCI, de México, y la Universidad eCampus, de Italia. Entre las áreas de estudio se encuentran tecnología educativa, pedagogía, acoso escolar, mediación y dificultades de aprendizaje.

Tatiana Fuentes, gerente de Operaciones para Colombia de EDUCA EDTECH Group, señaló que “cuando una persona del sector educativo fortalece su preparación, ese avance puede reflejarse en mejores prácticas de aula, liderazgo institucional y trabajo con la comunidad”.

De las 100 becas disponibles, 70 serán para maestrías y 30 para doctorados. Las clases comenzarán entre mayo y junio y tendrán una duración estimada de entre 12 y 15 meses. Los aspirantes deberán presentar documentos académicos, documento de identidad y cumplir el proceso de admisión establecido por cada programa.