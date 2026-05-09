Nuevas 100 becas de maestría y doctorado en Colombia: así puede aplicar

Cada vez son más los colombianos que buscan superarse y seguir formándose. Por ello, muchos le apuestan a estudiar posgrados, dado que estos profundizan conocimientos, incrementan la empleabilidad y permiten acceder a mejores salarios, duplicando ingresos en muchos casos. Este tipo de programas ofrecen una ventaja competitiva al actualizarlo en su campo, ampliar su red de contactos y desarrollar habilidades estratégicas, críticas y de liderazgo.

Daniel Rojas, ministro de Educación, arremete contra alcalde Carlos Fernando Galán tras protestas en Bogotá

Recientemente se conoció una nueva convocatoria nacional que le permitiría a docentes en Colombia mejorar sus conocimientos. Hace parte de EDTECH, que le permitiría a varios profesionales acceder a este tipo de estudios sin tener que hacer una cuantiosa inversión.

Nueva convocatoria para que docentes colombianos estudien maestrías y doctorados internacionales. Foto: BillionPhotos.com - stock.adobe.com

Los interesados tendrán hasta este 26 de mayo para aplicar. Son programas de maestría y doctorado dirigidos a pertenecientes al sector educativo. Tendrán la posibilidad de cursar estudios avanzados en universidades internacionales, con programas orientados en áreas como tecnología educativa, pedagogía y atención a dificultades en el aprendizaje.

“Hay perdidos $540.000 millones”: Petro arremete contra Colfuturo tras informe de MinCiencias sobre presuntas irregularidades

Respecto a los cupos, 70 son dirigidos para maestrías y otros 30 cupos son para doctorados. Podrán aplicar docentes de colegios públicos y privados, directivos de estas instituciones y también quienes desempeñen labores de enseñanza en comunidades.

Este proceso se hace de manera virtual y cada aspirante debe registrar sus datos, además de seleccionar la universidad de interés y cargar los documentos exigidos. Si va a aplicar a maestría, es obligatorio que presente un diploma profesional y también sus certificados académicos.

Universidades de México e Italia hacen parte de esta convocatoria para docentes en Colombia. Foto: Pinterest

En el caso de doctorado, deberá anexar su título oficial de maestría, mas una carta de motivación junto con los soportes correspondientes.

Luego de aportar los documentos, deberá pasar por una admisión. Este tipoi de revisiones se harán por ordenes de llegada y la respuesta podría ser entregada en unas 24 horas.

Últimos días para acceder a uno de los 19.000 cupos para estudiar gratis en el SENA: vea las carreras y cómo aplicar

Entre las universidades se encuentran la Universidad UDAVINCI, de México, y la Universidad eCampus, de Italia. Para maestrías, se encuentran programas como la maestría en Tecnología Educativa, el doctorado en Tecnología Educativa, entre otros.

Si desea aplicar, podrá adelantar el proceso en el portal www.alcaldiascol.com, donde cada aspirante deberá registrar sus datos y seleccionar la universidad de interés.

Así puede aplicar a los programas de maestría y doctorado para educadores colombianos. Foto: Alcaldía de Cali