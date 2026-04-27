Bogotá lanza fondo para financiar hasta el 100 % de la universidad

El acceso a la educación superior en Bogotá sigue marcado por las limitaciones económicas de miles de jóvenes.

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Frente a este panorama, la ciudad presentó una nueva alternativa de financiación: el ‘Fondo Fest Atenea Te Respalda’, un mecanismo que busca facilitar el ingreso y la permanencia en la universidad mediante créditos educativos con condiciones más flexibles.

El programa es resultado de la articulación entre la Agencia Distrital Atenea, la Corporación Fondo de Garantías Minuto de Dios, la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y nueve instituciones de educación superior.

La apuesta es ampliar las oportunidades de formación profesional a través de un modelo que combine respaldo financiero y acompañamiento institucional.

El fondo ofrece dos modalidades de crédito. La primera es de mediano plazo y permite pagar el 60% de la matrícula durante los estudios y el 40% restante una vez finalizada la carrera.

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La segunda es de largo plazo, en la que el estudiante cubre el 40% mientras estudia y el 60% después de graduarse. Este esquema busca distribuir la carga financiera en el tiempo y hacer más viable el acceso.

A esto se suman beneficios como la financiación de hasta el 100% del valor de la matrícula, tasas de interés accesibles, periodos de gracia de hasta 12 meses y la no capitalización de intereses. Con estas condiciones, el programa intenta reducir la presión económica inmediata sobre los estudiantes y sus familias.

La iniciativa busca reducir la deserción en educación superior. Foto: Getty Images

La iniciativa está dirigida a jóvenes de hasta 28 años, egresados de colegios de Bogotá y admitidos en programas de pregrado en alguna de las universidades aliadas.

Entre ellas están la Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario, la Universidad El Bosque y la Corporación Universitaria Minuto de Dios, entre otras.

Más allá de facilitar el acceso, el fondo apunta a enfrentar un problema estructural: la deserción. Para muchos estudiantes, el reto no es solo entrar a la universidad, sino mantenerse en ella. En ese sentido, el crédito se plantea como una herramienta para asegurar trayectorias educativas completas.

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La iniciativa también refleja un cambio en la forma de abordar la financiación educativa. La participación conjunta del sector público, académico y financiero muestra un modelo que busca ampliar cobertura sin depender exclusivamente de subsidios.

Sin embargo, el desafío de fondo persiste. La efectividad de estos mecanismos dependerá de que los beneficiarios logren insertarse en un mercado laboral que les permita asumir sus obligaciones. De lo contrario, el acceso al crédito podría convertirse en una carga difícil de sostener en el tiempo.