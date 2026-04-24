Colombia vende más libros al mundo y arranca 2026 en positivo

Las exportaciones editoriales de Colombia cerraron 2025 con un crecimiento moderado, pero arrancaron 2026 con un impulso más dinámico, consolidando al sector como un actor relevante dentro de la economía cultural.

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De acuerdo con cifras oficiales de la DIAN con análisis de Analdex, las ventas externas de libros pasaron de US$44,5 millones en 2024 a US$45,6 millones en 2025, lo que representa un aumento de 2,4%.

El comportamiento del mercado evidencia una demanda sostenida por los productos editoriales colombianos, especialmente en países como Estados Unidos, Ecuador y República Dominicana, que se consolidaron como los principales destinos.

En particular, Estados Unidos lideró con US$12,9 millones, registrando un crecimiento de 14,6%, mientras que República Dominicana también mostró una expansión de 10,7%. En contraste, mercados como México y Perú presentaron caídas en sus compras.

Por regiones, Bogotá, Cundinamarca, Bolívar, Antioquia y Valle del Cauca concentraron la mayor parte de las exportaciones, reflejando la concentración de la industria editorial en estos territorios.

El inicio de 2026 refuerza la tendencia positiva. Entre enero y febrero, las exportaciones ya suman US$7,1 millones, con un crecimiento de 12,4%, lo que anticipa un año con mejores resultados si se mantiene el ritmo actual.

A nivel global, el comercio internacional de libros físicos se mueve en un rango estimado entre US$10.000 millones y US$15.000 millones anuales, según datos de UN Comtrade, lo que muestra el amplio espacio de crecimiento para países exportadores como Colombia.

En este mercado, potencias editoriales como Reino Unido, Estados Unidos, China, Alemania, Francia y España lideran gracias a su capacidad productiva y alcance internacional.

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Para el sector colombiano, estos resultados reflejan no solo una capacidad de producción consolidada, sino también un reconocimiento creciente en mercados internacionales.

El reto ahora será sostener el crecimiento, diversificar destinos y aprovechar el contexto global para escalar la presencia del país en la industria editorial.