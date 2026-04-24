DHL Express activa nuevo vuelo internacional desde Medellín para mejorar tiempos de conexión con estas regiones

DHL Express anunció la puesta en operación de un nuevo vuelo internacional desde Medellín, con el objetivo de mejorar los tiempos de conexión de clientes particulares y empresas de Antioquia con destinos en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia.

La nueva ruta parte desde el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, y enlaza a la ciudad con el hub de DHL Express en Panamá. Según la compañía, esta conexión permite reducir hasta en un día hábil los tiempos de tránsito hacia diversos mercados internacionales. Los envíos podrán llegar a Panamá y el sur de la Florida en 24 horas; al resto de Estados Unidos, Centroamérica, México, Latinoamérica y Europa en 48 horas; y a Asia y otros destinos en 72 horas.

El vuelo operará cinco veces por semana, de lunes a viernes, en un avión Boeing 757 con capacidad de hasta 35 toneladas por trayecto. Esta operación se integra a la red aérea de DHL en Colombia, que incluye rutas desde Bogotá hacia Panamá, Miami y Caracas.

“Nos sentimos orgullosos de activar este nuevo vuelo que fortalece la conectividad internacional de Medellín y facilita a las empresas de Antioquia conectar sus productos con mercados como Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia con mayor agilidad y confiabilidad. Es una opción de envíos exprés para pymes y emprendedores que buscan fortalecer su crecimiento en los mercados internacionales a través del comercio electrónico”, señaló Allan Cornejo, CEO de DHL Express Colombia.

La compañía indicó que la operación también generará más de 90 empleos directos e indirectos y se desarrolla en un contexto de crecimiento exportador en Antioquia, que en 2025 registró ventas externas por US$10.786 millones, según Analdex.

“Sabemos que detrás de cada envío, hay historias de empresarios, pymes y emprendedores que llevan sus productos al mundo. Ser facilitadores de ese camino, en Antioquia y en todo el país, es parte de nuestro compromiso con su crecimiento”, concluyó Cornejo.