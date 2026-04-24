Encuentro de energías renovables en Barranquilla advierte necesidad de decisiones para evitar déficit en 2027

Con un llamado a acelerar decisiones estructurales para garantizar la seguridad energética, se instaló en Barranquilla el 9.° Encuentro y Feria Renovables Latam, que reúne a líderes, empresas, inversionistas y autoridades del 22 al 24 de abril.

La apertura del evento se produce en un momento en el que Colombia necesitará al menos 6.000 MW adicionales en los próximos cinco años para evitar un déficit hacia 2027. Actualmente, el país suma más de 3.000 MW en operación o en pruebas y cerca de 1.200 MW en generación distribuida, con un portafolio en desarrollo que supera los 5.800 MW, aunque varios proyectos enfrentan retrasos.

Uno de los principales desafíos es la expansión de las redes de transmisión, considerada un factor clave para integrar la energía a gran escala y garantizar la confiabilidad del suministro.

9.° Encuentro y Feria Renovables Latam Foto: Suministrada / API

Para Alexandra Hernández, presidente ejecutiva de SER Colombia, “Colombia ya demostró que la transición energética es posible, pero ahora el desafío es acelerar. Si no resolvemos los cuellos de botella regulatorios, financieros y de infraestructura, el ritmo no será suficiente para garantizar seguridad energética y competitividad en los próximos años”.

Según estimaciones del sector, destrabar los proyectos permitiría incorporar hasta 9.500 MW adicionales, generar ahorros en tarifas de hasta 7 billones de pesos y reducir emisiones.

Por su parte, Ana Cristina Rendón, gerente de FISE, señaló que “hoy la transformación del sector dejó de ser una aspiración para convertirse en una realidad que exige decisiones oportunas, inversión, innovación y, sobre todo, articulación entre todos los actores”.

A nivel global, factores como la volatilidad de los combustibles y el aumento de la demanda energética influyen en las prioridades del sector. En ese contexto, Daniel Díaz, del Consejo Mundial de Energía, afirmó que “el reto no es escoger una tecnología sobre otra, sino integrarlas”.