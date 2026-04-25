Evento Renovables Latam en Barranquilla cierra con llamado a acelerar la transición energética

El 9° Encuentro y Feria Renovables Latam finalizó en Barranquilla con más de 4.000 visitantes, 600 participantes en la agenda académica, 110 empresas expositoras y más de 200 reuniones de negocio. El evento se consolidó como un espacio de referencia del sector energético en Colombia y América Latina.

Durante tres días, la ciudad fue el centro de la discusión energética con una agenda que incluyó temas como financiación de proyectos en mercados volátiles, inteligencia artificial aplicada a energías renovables, expansión de redes de transmisión, confiabilidad del sistema, licenciamiento ágil y comunidades energéticas, entre otros. La feria comercial evidenció avances tecnológicos y oportunidades de inversión. El evento se desarrolló en medio de los retos de la transición energética y la necesidad de acelerar la ejecución de proyectos para garantizar seguridad energética.

“Claro, para que las inversiones que se están desarrollando contribuyan a ese futuro de país, necesitamos decirle a Colombia que no podemos construir un futuro si ese futuro se apaga. Existe un riesgo energético que debemos atender, así como retos en soberanía energética que impactan a hogares e industria. Resolver estos desafíos es clave para la competitividad y el desarrollo, especialmente en regiones como el Caribe”, afirmó Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

“La energía es uno de los elementos centrales para el crecimiento de Colombia. Sin suficiente oferta, con energía cara o inestable, no hay sostenibilidad ni competitividad. El país tiene una gran oportunidad en este sector, pero requiere más inversión, mejor regulación y acelerar proyectos para garantizar un desarrollo real”, señaló José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella.

“Esta versión 2026 del encuentro y feria mostró que las energías renovables son una realidad en Colombia, son el presente y el futuro energético del país. Aquí pudimos identificar no solo lo que se ha logrado, sino lo que sigue en decisiones regulatorias, política pública y proyectos de inversión”, resaltó Alexandra Hernández, presidente ejecutiva de SER Colombia.

El evento cerró con énfasis en la articulación del sector y la continuidad de la transición energética en el país y la región.