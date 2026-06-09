BanRepública reportó el saldo de la deuda externa hasta marzo de 2026. Esto debe ahora cada colombiano

Siguió creciendo. La deuda externa de Colombia, según el reporte del Banco de la República, ascendió al 52,7 % del PIB, lo que es equivalente a una obligación de US$ 252.493 millones.

Lupa al crecimiento del primer trimestre de 2026: entre el papel protagónico del gasto público y los ajustes en el consumo de los hogares

Según el informe del Emisor, la nueva suma implica que hubo un aumento de US$ 8.928 millones frente a la suma con la que cerró el año 2025.

La mayor parte de la deuda externa recae sobre el sector público, con el 62,1 % del total, mientras que el sector privado tiene el saldo restante: 37,9 %.

Si la responsabilidad crediticia tuvieran que asumirla todos los colombianos, partiendo de que la población total del país es de una cifra redonda: 52 millones de personas, implicaría que cada una tendría que desembolsar 17.388.028 pesos. Y eso, contando con una tasa de cambio como la que se evidenció en este martes 9 de junio, cuando la TRM registrada por BanRepública fue de 3.581 pesos.

El crecimiento de la deuda pública sigue siendo una preocupación que tendrá que asumir como desafío prioritario el gobierno que asuma las riendas del país, luego de las elecciones del 21 de junio de 2026, en la que se disputan la llegada a la Casa de Nariño los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

El problema no es solo el incremento del saldo, sino los altos intereses con los cuales se está amortizando la obligación.