DHL Express presenta en Colombia solución para envíos internacionales de carga pesada

DHL Express anunció el lanzamiento en Colombia de Heavy Weight Express, una solución para el manejo de envíos internacionales exprés de cargas superiores a 50 kilogramos y hasta 3.000 kilogramos, tanto en exportaciones como importaciones.

La compañía señaló que esta solución responde a la evolución de las cadenas de suministro globales y a la necesidad de las empresas de contar con mayor rapidez, confiabilidad y capacidad de reacción para movilizar mercancías de mayor peso.

“Hemos identificado que, a medida que las cadenas de suministro globales continúan evolucionando, aumentan las expectativas de nuestros clientes. La demanda de rapidez, confiabilidad y predictibilidad para los envíos de mayor peso es cada vez más relevante. Aquí es donde Heavy Weight Express aporta una solución a las empresas que necesitan que su carga urgente se entregue sin contratiempos para responder a necesidades comerciales críticas”, señaló Allan Cornejo, CEO de DHL Express Colombia. “Nuestro equipo de operaciones ofrece calidad y velocidad para los envíos pesados, mientras que Servicio al Cliente brinda monitoreo proactivo durante todo el proceso”, agregó.

La solución está dirigida a sectores como automotriz, farmacéutico, ingeniería, manufactura, salud, consumo, moda, tecnología y retail. Incluye gestión integral del envío, desde la recolección hasta la entrega final, con seguimiento continuo y acompañamiento en procesos aduaneros.

En Colombia, los envíos superiores a 50 kg gestionados por la compañía crecieron 11 % en volumen en 2025. DHL también reportó operaciones recientes, como el transporte de más de una tonelada de equipos industriales desde Asia y Europa, y el envío urgente de repuestos con tiempos de tránsito reducidos a menos de 48 horas.

La operación se apoya en la red aérea internacional de la empresa y en infraestructura logística local, que incluye rutas desde Bogotá y Medellín hacia mercados internacionales, así como un centro de conexión con capacidad de almacenamiento y gestión aduanera especializada.