Doble trámite, doble costo: gremio alerta por regulación que ahoga a comercializadores de combustibles

La Asociación de Comercializadores Industriales de Combustibles y Energéticos (ACICE) lanzó una alerta al Gobierno Nacional por lo que considera una carga regulatoria que amenaza la sostenibilidad del sector.

Según el gremio, la exigencia simultánea del Manifiesto Electrónico de Carga y la Guía Digital de Transporte está generando sobrecostos injustificados que afectan directamente la operación de las empresas.

De acuerdo con ACICE, ambos documentos contienen la misma información —como origen, destino, volumen transportado y datos del vehículo—, lo que evidencia una duplicidad sin justificación técnica. Esta situación, advierten, se traduce en un pago administrativo adicional que reduce la rentabilidad de los comercializadores industriales.

Andrea M. Cabrejo, representante legal de ACICE. Foto: ACICE

El impacto es mayor si se tiene en cuenta que el margen de utilidad del sector está regulado por el Ministerio de Minas y Energía, lo que impide trasladar estos costos al consumidor final. En consecuencia, las empresas deben asumirlos directamente, afectando su capacidad de inversión y operación.

El gremio también señaló que la problemática se agrava en esquemas de distribución a múltiples clientes, donde el costo del manifiesto puede superar el margen permitido, generando pérdidas.

Ante este panorama, ACICE pidió unificar los criterios regulatorios y reconocer la Guía Digital como único documento válido, con el fin de evitar afectaciones al abastecimiento nacional y a la competitividad del sector energético.