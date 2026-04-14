Geólogos desmienten a Gustavo Petro y cuestionan su visión de la realidad energética del país

La Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos se pronunció por medio de su director ejecutivo, Flover Rodríguez Portillo, el cual respondió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la realidad energética del país.

El mandatario declaró en días pasados que las exploraciones han fracasado; junto a esto, indicó que el petróleo ya no se vendería.

Flover Rodríguez Portillo desmintió cada uno de los puntos planteados por el mandatario y destacó la actualidad en materia energética de la nación.

“Recordar al señor Presidente los deberes como Jefe de Estado”: las órdenes del Tribunal de Cundinamarca a Petro

“Esto es importante porque es la oportunidad que tenemos para desarrollar a nuestras sociedades, para superar la pobreza energética e impulsar el desarrollo territorial sostenible”, dijo Flover Rodríguez Portillo, director ejecutivo de la ACGGP.

Flover Rodríguez, presidente de la Asociación de Geólogos Foto: Martha Morales Manchego / Semana

El directivo subrayó que el debate sobre exploración y reservas debe analizarse desde una perspectiva más amplia, en medio de las discusiones sobre el abastecimiento de gas y petróleo en Colombia, así como sobre la necesidad de fortalecer la autosuficiencia energética en el mediano y largo plazo.

En ese contexto, Rodríguez cuestionó las interpretaciones que califican como un fracaso exploratorio la actual situación del sector, señalando que dicha visión desconoce la complejidad técnica, regulatoria y operativa detrás de los proyectos extractivos.

“Pero interpretar esto como un fracaso exploratorio es simplificar un fenómeno mucho más complejo. El problema no está en la capacidad de encontrar recursos. Está en la capacidad de desarrollarlos”, señaló el directivo

Flover Rodríguez, director de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP). Foto: ACGGP

Rodríguez Portillo enfatizó que la explotación responsable de recursos energéticos puede convertirse en un motor de desarrollo para las regiones, particularmente en zonas apartadas donde la actividad extractiva ha sido una fuente importante de empleo, regalías e inversión social.

Asimismo, destacó que la discusión energética debe trascender el componente técnico y económico para reconocer su impacto en la calidad de vida de millones de personas que aún enfrentan limitaciones en el acceso a energía confiable y asequible.

El planteamiento de Petro para conectarse con el universo: “O te has consumido quién sabe qué vainas”

La ACGGP ha reiterado en varias oportunidades que Colombia cuenta con potencial geológico suficiente para seguir desarrollando proyectos de hidrocarburos, pero advierte que sin condiciones adecuadas para la inversión y la ejecución de proyectos, ese potencial podría quedarse sin materializar.

Por último, la asociación destacó la transición hacia energías más limpias; el gremio sostiene que el gas natural continuará siendo un energético clave para acompañar ese proceso, al considerarlo un combustible de respaldo para el sistema energético mientras se consolida la infraestructura renovable.