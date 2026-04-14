“Recordar al señor Presidente los deberes como jefe de Estado”: las órdenes del Tribunal de Cundinamarca a Petro

El presidente Gustavo Petro, fiel a su dinámica, se lanzó para criticar, incluso denunciar, los procesos electorales de los últimos ocho años; pero lo hizo, de acuerdo con el Tribunal de Cundinamarca, sin las evidencias o pruebas de su denuncia, por lo cual la entidad le recordó los deberes que tiene como jefe de Estado.

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Para los magistrados del Tribunal, el presidente obrepasó los límites de su derecho a la libertad de expresión y omitió las obligaciones que tiene como funcionario público, más como presidente de la República con todas las posibilidades para informarse bien antes de hacer denuncias.

“Recordará, primero, de manera respetuosa pero firme al señor Presidente de la República que debe observar los deberes que como jefe de Estado le impone el orden constitucional para garantizar la unidad nacional con respecto a la organización electoral, de manera que colabore armónicamente con la realización de los fines de esta”, señaló la decisión del Tribunal.

La decisión del Tribunal, extensa en el desarrollo, le recuerda al presidente a lo que está sometido, aun siendo el jefe de Estado, y las obligaciones que tiene, principalmente en lo relacionado con la información que lleva a los ciudadanos, en ese caso sin elementos de prueba, en otras palabras, falsa.

Tribunal le “recuerda” al primer mandatario que tiene que utilizar los canales y medios para sus denuncias. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“Esto implica que tanto el medio como el mensaje deban responder a ese poder-deber de informar, que no puede corresponder al estándar propio del ciudadano ni del funcionario en general, sino que implica el estándar de veracidad especialmente cualificado que se exige al jefe de Estado, con mayor razón si se trata de difundir información de modo masivo y en entornos de gran susceptibilidad”, se lee en la decisión.

Tras concluir las obligaciones y deberes del presidente Petro a través de sus redes sociales, el Tribunal le “recuerda” al primer mandatario que tiene que utilizar los canales y medios correspondientes para tramitar sus dudas, incluso denuncias, y de esta forma evitar un daño a las instituciones.

“Recordar al señor presidente de la República el deber de utilizar preferentemente medios institucionales, en particular aunque no exclusivamente la Comisión de Coordinación y Seguimiento establecida por el alto funcionario mediante el Decreto 800 de 2025, para dar a conocer y tramitar, a través del señor Ministro del Interior, sus observaciones”, advirtió el Tribunal.

El presidente Gustavo Petro tendrá que rectificar sus declaraciones Foto: Composición Semana/ Getty Images/ Semana

Finalmente, y con la orden de rectificación, los magistrados del Tribunal de Cundinamarca le advierten al presidente que en el futuro se “abstenga de emitir afirmaciones iguales o similares”, sin la evidencia razonable.