Gustavo Petro reaccionó tras orden de rectificación por hablar de un fraude electoral: “Sé a qué me expongo”

El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al mandatario que rectifique los pronunciamientos que ha dado frente a un supuesto “fraude electoral”.
Lo hizo a través de un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, en el que manifestó que preparará una respuesta más detallada, la cual dará a conocer el lunes de la próxima semana.
“Jamás un presidente de la República le debe enseñar a su sociedad a arrodillarse ante la convicción de sus derechos fundamentales”, dijo el jefe de Estado.
Y avanzó en la publicación: “Ni censura ni negación de la libertad de expresión; sé a qué me expongo, pero los derechos fundamentales, y mi conciencia y mi objeción de conciencia ante la arbitrariedad se imponen”.
Jamás un presidente de la república le debe enseñar a su sociedad a arrodillarse ante la convicción de sus derechos fundamentales.— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 10, 2026
Ni censura ni negación de la libertad de expresión, se a que me expongo pero los derechos fundamentales y mi conciencia y mi objeción de conciencia…
“El lunes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que me ayudó a defender mis derechos en otros tiempos, tendrá mi respuesta”, insistió el presidente Gustavo Petro.
Frente a la determinación judicial, el Tribunal Superior de Cundinamarca pidió al jefe de Estado una rectificación en máximo tres días, luego de señalar que Petro no logró soportar o probar sus declaraciones que, en criterio de la Registraduría, resultan calumniosas y afectan la transparencia del proceso electoral en Colombia.
“En suma, lo que ocurre, observa este Tribunal, es que no se demostró que el software fuera inseguro, o sea, susceptible de vulnerabilidades por seguridad informática, utilización irregular de códigos asignados a los funcionarios digitadores de resultados, ingreso ilícito por parte de terceros al sistema durante el tiempo que duraron los escrutinios o ingresos ilícitos o ilegales al sistema de escrutinios”, se desprende de uno de los apartes del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Por último, dejó de presente el alto tribunal: “De acuerdo con los informes arrimados al expediente por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y por la organización no gubernamental Misión de Observación Electoral (MOE), hasta el momento hay un balance positivo en relación con la transparencia y confiabilidad de los resultados obtenidos por la actuación de la Organización Electoral en dicha jornada de votaciones”.