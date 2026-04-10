Gustavo Petro reaccionó tras orden de rectificación por hablar de un fraude electoral: “Sé a qué me expongo”

El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al mandatario que rectifique los pronunciamientos que ha dado frente a un supuesto “fraude electoral”.

Lo hizo a través de un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, en el que manifestó que preparará una respuesta más detallada, la cual dará a conocer el lunes de la próxima semana.

Ordenan al presidente Petro rectificar sus declaraciones sobre un supuesto “fraude electoral” en las elecciones

“Jamás un presidente de la República le debe enseñar a su sociedad a arrodillarse ante la convicción de sus derechos fundamentales”, dijo el jefe de Estado.

Y avanzó en la publicación: “Ni censura ni negación de la libertad de expresión; sé a qué me expongo, pero los derechos fundamentales, y mi conciencia y mi objeción de conciencia ante la arbitrariedad se imponen”.

“El lunes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que me ayudó a defender mis derechos en otros tiempos, tendrá mi respuesta”, insistió el presidente Gustavo Petro.

Frente a la determinación judicial, el Tribunal Superior de Cundinamarca pidió al jefe de Estado una rectificación en máximo tres días, luego de señalar que Petro no logró soportar o probar sus declaraciones que, en criterio de la Registraduría, resultan calumniosas y afectan la transparencia del proceso electoral en Colombia.

“En suma, lo que ocurre, observa este Tribunal, es que no se demostró que el software fuera inseguro, o sea, susceptible de vulnerabilidades por seguridad informática, utilización irregular de códigos asignados a los funcionarios digitadores de resultados, ingreso ilícito por parte de terceros al sistema durante el tiempo que duraron los escrutinios o ingresos ilícitos o ilegales al sistema de escrutinios”, se desprende de uno de los apartes del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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Por último, dejó de presente el alto tribunal: “De acuerdo con los informes arrimados al expediente por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y por la organización no gubernamental Misión de Observación Electoral (MOE), hasta el momento hay un balance positivo en relación con la transparencia y confiabilidad de los resultados obtenidos por la actuación de la Organización Electoral en dicha jornada de votaciones”.