Petro insiste en fraude electoral y lanza advertencia: “Puede llevar a Colombia a la violencia más grande”

En una nueva publicación en X, el presidente Gustavo Petro se refirió al escándalo que desató el fin de semana: la supuesta relación de Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, con los propietario del software de escrutinios.

En el texto, habló de la compañía Thomas Greg & Sons, del procurador Gregorio Eljach y del exregistrador Alexander Vega.

Él empezó diciendo que fue Alexander Vega quien habría incumplido un fallo del Consejo de Estado que pidió cambiar el software usado en el preconteo y escrutinio “por uno público y poderoso”.

Presuntas chuzadas a Abelardo de la Espriella calientan la campaña presidencial: “Señales de pánico... Saben que se les acaba el tiempo”

Más tarde, Petro citó: “Quien quiso anular el nuevo contrato de pasaportes fue (Gregorio) Eljach, el procurador, que es no solo copartidario de Vega en el partido de la U, sino secretario general del Senado por largos años y, ahora, con mi ayuda determinante, procurador de la nación”.

El mandatario siguió tejiendo la supuesta relación de Vega y Eljach: “Vega no es solo amigo íntimo de Eljach, sino que no solo se mueve como presidente del partido de la U, sino como lobista de la empresa privada de los hermanos Bautista: Thomas Greg & Sons, hermanos que tuvieron problemas judiciales en los EE. UU”.

A su juicio, la prueba de eso sería que Alexander Vega, mientras estuvo en la Registraduría, volvió a contratar a Thomas Greg & Sons como “escrutadores determinantes de las elecciones presidenciales en Colombia”.

Frente a esta presunta relación, el presidente agregó: “Lástima que suceda eso. La alianza pecaminosa en contratación entre política y los hermanos Bautista puede llevar a Colombia a la violencia más grande”.

Gustavo Petro lanzó un mensaje de cara a la primera vuelta presidencial y volvió a hablar de la teoría del fraude electoral

Esta es la hipótesis de Petro: “No es un software el que está disponible para estas elecciones, sino tres ocultos, alistándose para un fraude negociado por otro contrato público que los hermanos Bautista quieren recuperar: el de pasaportes, al que, precisamente, el procurador Eljach ha propuesto anular para que regrese la operación a los mismos hermanos Bautista”.