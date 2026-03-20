Gustavo Petro lanzó un mensaje de cara a la primera vuelta presidencial y volvió a hablar de la teoría del fraude electoral

Este viernes 20 de marzo, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a hacer referencia a la supuesta alerta que existe en el país de un presunto fraude electoral, situación que ha sido desmentida en varias ocasiones por la Registraduría.

En el mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el jefe de Estado señaló que el argumento para advertir sobre un fraude tiene que ver con el desacato a una sentencia del Consejo de Estado del año 2018.

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Además, en la publicación, el jefe de Estado envió un mensaje de cara a la primera vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo: “El mayor fraude en las elecciones es el desacato a la justicia al desobedecer la orden judicial del año 2018 de obtener un software público propiedad del Estado. Hoy sigue en manos privadas”.

“El segundo elemento es el fraude de jurados; las listas de conformación de jurados, como el software, no son transparentes”, recalcó el mandatario.

Sumado a ello, expresó: “Mi convocatoria logró movilizar más de un millón de testigos, con lo cual fue la misma ciudadanía la que cuidó el voto, espero que con éxito. Hay que mejorar el cuidado ciudadano del voto para las elecciones presidenciales”.

Cabe recordar que, de manera reiterativa, la Registraduría ha expresado que “no hay manera de que la Registraduría modifique los resultados de las elecciones”.

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Otra de las pruebas que han sustentado las autoridades electorales es que en las pasadas elecciones del 8 de marzo, en las que se eligió al nuevo Congreso y los ciudadanos se expresaron en las urnas, tuvo un respaldo de los partidos políticos y los veedores internacionales.

Por último, la Procuraduría recientemente pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que emita medidas cautelares frente a la narrativa de fraude electoral que ha fomentado en los últimos meses el presidente Gustavo Petro y varios integrantes de su Gobierno.

“Todos los testigos electorales y los apoderados que han llegado, por lo menos a Corferias, que es lo que he visto presencialmente, llegan con la idea de que los votos de sus patrocinados o de sus partidos políticos han sido alterados y están generando una demora, por lo menos, en la entrega de los resultados de los escrutinios”, advirtió en su momento el Ministerio Público.