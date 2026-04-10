“Así nos intenten coger presos”: la orden de Gustavo Petro a uno de sus ministros que impactó a asistentes en un evento

Se siguen conociendo detalles de un reciente discurso que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, en medio de un evento regional que organizó su Gobierno en el departamento del Chocó.

En ese escenario, el jefe de Estado dio una directriz a uno de sus ministros que estuvo acompañada de una particular frase, la cual no pasó desapercibida: “Así nos intenten coger presos”.

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Palabras del jefe de Estado que estuvieron dirigidas a su ministro de Hacienda, Germán Ávila, luego de que la Corte Constitucional le dio un fuerte golpe al Gobierno tras tumbar la primera emergencia económica.

“Germán, yo sí creo que hay que recortar el gasto, pero el gasto que transfiere el dinero público a los ricos más ricos de Colombia, así nos intenten coger presos o matar”, dijo el mandatario colombiano en ese evento regional que se desarrolló el jueves de esta semana.

Entre tanto, este viernes 10 de abril el presidente Gustavo Petro volvió a hacer referencia a la decisión de la Corte Constitucional, que dejó sin efectos la primera emergencia económica, medida extraordinaria que buscaba recaudar 11 billones de pesos.

“Se decreta la emergencia cada vez que la situación lo haga necesario, y si no hay aprobación de reforma tributaria en este periodo del Congreso con el contenido de lo que la Corte tumbó, se volverá a decretar dado que la deuda se seguirá encareciendo”, expresó el mandatario colombiano.

Y agregó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “Colombia debe ser un país que abra el camino de las oportunidades a las familias de Colombia y prospere, y no un pobre pueblo atemorizado que lo ponen a pagar a los banqueros como siervos a la fuerza a través del presupuesto”.

“El presupuesto es para garantizar los derechos fundamentales de la gente, como ordena la Constitución, y no para pagarles las borracheras a los banqueros. La servidumbre y la esclavitud se acabaron definitivamente en Colombia”, anotó Petro en sus redes sociales.

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Finalmente, la idea que tiene el jefe de Estado es nuevamente radicar una reforma tributaria al Congreso con carácter de urgencia, con el objetivo de superar el déficit fiscal por el que está atravesando su administración.