Calificaciones de Gustavo Petro en el Externado desatan polémica porque perdió dos materias; opositores dicen que no tiene maestría

En medio de sus anuncios por una nueva reforma tributaria, que enciende las alarmas entre sus opositores y de las tensiones con Ecuador, el presidente Gustavo Petro protagonizó una nueva polémica luego de que el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, revelara sus calificaciones de la Facultad de Economía de la Universidad Externado, cuando adelantó su pregrado.

En ellas quedó claro que el jefe de Estado perdió dos materias: política monetaria con un puntaje de 2.8 y economía agraria, con 2.2.

“Señor presidente, con todo respeto: usted perdió política monetaria y economía agraria en el Externado. Y en su alocución quedó claro que no habilitó ninguna de las dos”, escribió Arias en la red social X.

El exministro Andrés Felipe Arias. Foto: Colprensa

A juzgar por el certificado, el presidente obtuvo resultados destacados en investigación, metodología e historia económica, economía urbana y economía internacional, donde consiguió un puntaje de 5.0.

Como era de esperarse, Gustavo Petro no se quedó callado y se defendió. “¿Y por qué no sacas las notas de estudios de la maestría? Lo que no verás es que saqué recursos públicos para subsidiar a ricos terratenientes, incluido el presidente que te nombró”, preguntó el presidente, quien recordó el escándalo de Agro Ingreso Seguro que llevó a Andrés Felipe Arias a pagar una condena judicial.

Las reacciones no se hicieron esperar y cayeron en cascada contra Petro.

La congresista de la Alianza Verde, Katherine Miranda, informó que el jefe de Estado, contrario a lo que decía, no tenía maestría. “Falso, usted no tiene maestría. Aquí la hoja de vida de la función pública lo dice”, afirmó la bogotana y publicó el pantallazo de la hoja de vida, donde se lee que el primer mandatario no se graduó.

Katherine Miranda, representante a la Cámara. Foto: Paula López

A Gustavo Petro le desempolvaron un certificado expedido por el director de admisiones de la Universidad Javeriana, José Fernando Murillo, el 27 de julio de 2022, donde confirmó que “no cumplió con los requisitos académicos para optar por el título correspondiente (de maestría)”.

El exsenador Jorge Enrique Robledo dijo que tiene toda la razón Katherine Miranda cuando afirma que Gustavo Petro no tiene maestría. “¿Y saben qué? Esa misma hoja de vida dice que Petro nació en Zipaquirá, Cundinamarca, una verdad que lo perseguirá para siempre”.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, le preguntó al presidente: “¿Notas de cuál maestría? ¿La que no fue capaz de terminar en la Javeriana?“.

La excandidata al Senado, Mary Luz Herrán, quien fue la primera esposa de Gustavo Petro, salió en su defensa. “Gustavo estaba en el M-19 cuando perdió esas materias (que mencionó Andrés Felipe Arias). La clandestinidad y la vida académica, es difícil llevarlas a la par. En mi casa tengo su tesis de grado con calificación 5.0. Se las voy a compartir apenas regrese a Bogotá”, escribió en la red social X.

Según la hoja de vida de la función pública, Gustavo Petro se graduó como economista de la Universidad Externado, pero no de la especialización ni de la maestría. “No graduado”, se lee textualmente.