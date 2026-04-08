Las redes le recuerdan a Petro que sacó 2,8 en la clase de Política Monetaria, en medio de la polémica del Banco de la República

La polémica generada tras la decisión del gobierno de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, no vuelva a la Junta Directiva del Banco de la República no cesa. El hecho ocurrió durante la Semana Santa, cuando el alto funcionario se levantó de la sesión debido a la decisión sobre las tasas de interés, lo que provocó duras reacciones por parte del presidente Petro.

En múltiples trinos, el mandatario ha cuestionado al Banco de la República, señalando que sus decisiones tienen intereses políticos. “Lo que hizo la junta es un acto electoral y no científico”, afirmó en un mensaje sobre la decisión de las tasas de interés, considerada la medida económica por excelencia frente a la inflación.

Sin embargo, como las redes no perdonan nada, muchos usuarios han compartido un documento: el boletín de calificaciones del presidente, quien estudió economía en la Universidad Externado.

Gustavo Petro había publicado y explicado sus calificaciones en un largo artículo en El Espectador, donde señaló: “Me siento orgulloso de lo que he estudiado, y ese estudio, tanto el académico como el que hago a través de la lectura de mis libros, hace parte de una muy personal perspectiva de ‘cuidado de sí’, como lo conceptuara Foucault”.

Gustavo Petro anuncia medidas para contrarrestar el aumento de las tasas de interés del Banco de la República

Estas son las notas de la Universidad Externado del presidente Gustavo Petro Foto: Documento publicado por El Espectador

En sus notas se puede observar que el hoy presidente destacaba en las materias teóricas. Por ejemplo: Teoría del Conocimiento — 4,8; Historia Social — 4,9; Seminario de Keynes — 4,5; Economía Urbana — 5,0; Economía Internacional — 5,0.

Pero hubo otras materias en las que no le fue igual de bien. En Política Monetaria, el primer mandatario sacó 2.8 y luego 3.5.

Estas son las notas de Gustavo Petro en el Externado. Foto: Documento publicado por el Espectador

MinHacienda, Germán Ávila, se retiró abruptamente de la reunión de la junta directiva del Banco de la República: desacuerdo tras decisión de tasas

Eso ha hecho que algunos internautas compartan esa calificación en alusión a la enorme polémica que hay hoy por el Banco de la República.