Gustavo Petro vuelve a arremeter contra el Banco de la República: “Lo que hizo la junta es un acto electoral y no científico”

Gustavo Petro, presidente de la República, volvió a arremeter contra el Banco de la República por el incremento de la tasa de interés en 100 puntos básicos. De acuerdo con el mandatario, la decisión de la junta es “un acto electoral y no científico”.

A través de su cuenta de X, el presidente replicó la carta de su gabinete, junto a académicos y sindicatos, contra la decisión, criticando a aquellos académicos y economistas que se pronunciaron en respaldo al Emisor.

“Aquí respondemos a la carta de Ocampo, Rudolf y Gaviria, exrectores de la Universidad de los Andes, ubicada en el puesto 800 a nivel mundial junto con la Universidad Nacional, a quienes se señala de mantener posturas asociadas al neoliberalismo, incluida la Nacional, cuya Facultad de Economía habría dejado de proponer ideas nuevas, con economistas al servicio de la extrema derecha que busca reconquistar el país, según esta postura, para construir una economía de la muerte y la pobreza”, manifestó en X.

Aquí respondemos a la carta de los Ocampo, Rudolf y Gaviria, ex rectores de la universidad de los Andes, 800ava universidad en el mundo junto con la universidad pública Nacional, alucinados en el neoliberalismo, incluida la Nacional, cuya facultad de economía dejó de pensar… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 3, 2026

De acuerdo con Petro, quienes firman la carta son “pensadores en economía que dicen que la junta directiva del Banco de la República ha cometido la peor torpeza de la historia nacional y del mundo, porque ningún banco central en el mundo está haciendo lo que hace la mayoría de la junta directiva del Banco de la República hoy”.

Y agregó que ni siquiera la Reserva Federal de los Estados Unidos, que dejó las tasas de interés quietas, tomó una decisión similar. Igualmente, dijo que la decisión de la junta del Emisor se debe a que “no es independiente”.

El Gobierno vs. el Banco de la República, ¿independencia en riesgo?

“¿Cuál es la causa de tamaño despropósito económico? En mi opinión, y aporto al debate democrático, dado que la economía no es una técnica sino una ciencia, y la ciencia progresa solo en el debate público y libre, así que iniciemos el debate que creo debe terminar en una constituyente del pueblo, se debe a que la junta del banco no es independiente”, manifestó Petro.

Agregó, además, que “la ciencia es de la humanidad, es decir, del pueblo. Lo que hizo la mayoría de la junta del Banco de la República es un acto electoral y no científico”.

Es otro de varios mensajes del presidente contra el Banco de la República y quienes respaldan su decisión, en un debate en el que incluso ha dicho que el gerente es “un dictador de la economía”.