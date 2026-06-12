Confirman proceso para el cambio de billetes de 2.000 y 5.000 pesos en el país

Cambiar monedas o billetes de baja denominación puede convertirse en un problema frecuente tanto para negocios como para hogares.

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Muchas personas desconocen dónde pueden realizar este proceso de manera segura, rápida y sin costos adicionales. Con el objetivo de mejorar el acceso a este servicio en todo el país, el Banco de la República expidió la Resolución Externa 2 de 2024, una medida que busca facilitar el cambio y provisión de efectivo en distintas denominaciones.

Los billetes sufren el desgaste natural por el uso diario. Foto: Gemini

“El cambio y provisión de billete de 2.000 pesos, 5.000 pesos y moneda; lo realizan los bancos y las cooperativas financieras, sin costo, a sus clientes” señala el Banco de la República.

La disposición establece que los bancos y las cooperativas financieras están autorizados para realizar el cambio y suministro de billetes de 2.000 y 5.000 pesos, así como monedas, sin cobrar ningún valor adicional a sus clientes.

Esto representa un beneficio importante para comerciantes, tenderos, transportadores y ciudadanos en general que diariamente requieren efectivo fraccionado para sus actividades económicas o gastos cotidianos.

Uno de los principales objetivos de esta medida es garantizar una mejor circulación del dinero en efectivo y evitar dificultades relacionadas con la falta de cambio.

Billetes que incumplan con esta característica no serían permitidos para pagos en el país

En muchos sectores comerciales, especialmente pequeños negocios, la escasez de monedas o billetes de baja denominación afecta la atención al público y retrasa las transacciones. Por esta razón, contar con canales oficiales para acceder a este servicio resulta fundamental.

Sin embargo, cada entidad financiera tiene la posibilidad de establecer sus propios términos y condiciones para prestar el servicio.

El cambio de los billetes se realizará por un ejemplar de la misma denominación. Foto: Adobe Stock

Algunas oficinas manejan montos máximos por operación, mientras que otras permiten realizar cambios sin límite específico. De igual forma, los horarios de atención y la forma en que se entrega el dinero pueden variar según las políticas internas de cada banco o cooperativa.

Por ello, se recomienda a los usuarios consultar previamente con la entidad financiera de su preferencia para conocer las condiciones del servicio, disponibilidad de denominaciones y horarios habilitados. Esta información puede evitar desplazamientos innecesarios y facilitar el proceso de cambio.