Confirman proceso para el cambio de billetes de 2.000 y 5.000 pesos en el país

Cambiar monedas o billetes de baja denominación puede convertirse en un problema frecuente tanto para negocios como para hogares.
Muchas personas desconocen dónde pueden realizar este proceso de manera segura, rápida y sin costos adicionales. Con el objetivo de mejorar el acceso a este servicio en todo el país, el Banco de la República expidió la Resolución Externa 2 de 2024, una medida que busca facilitar el cambio y provisión de efectivo en distintas denominaciones.
“El cambio y provisión de billete de 2.000 pesos, 5.000 pesos y moneda; lo realizan los bancos y las cooperativas financieras, sin costo, a sus clientes” señala el Banco de la República.
La disposición establece que los bancos y las cooperativas financieras están autorizados para realizar el cambio y suministro de billetes de 2.000 y 5.000 pesos, así como monedas, sin cobrar ningún valor adicional a sus clientes.
Esto representa un beneficio importante para comerciantes, tenderos, transportadores y ciudadanos en general que diariamente requieren efectivo fraccionado para sus actividades económicas o gastos cotidianos.
Uno de los principales objetivos de esta medida es garantizar una mejor circulación del dinero en efectivo y evitar dificultades relacionadas con la falta de cambio.
En muchos sectores comerciales, especialmente pequeños negocios, la escasez de monedas o billetes de baja denominación afecta la atención al público y retrasa las transacciones. Por esta razón, contar con canales oficiales para acceder a este servicio resulta fundamental.
Sin embargo, cada entidad financiera tiene la posibilidad de establecer sus propios términos y condiciones para prestar el servicio.
Algunas oficinas manejan montos máximos por operación, mientras que otras permiten realizar cambios sin límite específico. De igual forma, los horarios de atención y la forma en que se entrega el dinero pueden variar según las políticas internas de cada banco o cooperativa.
Por ello, se recomienda a los usuarios consultar previamente con la entidad financiera de su preferencia para conocer las condiciones del servicio, disponibilidad de denominaciones y horarios habilitados. Esta información puede evitar desplazamientos innecesarios y facilitar el proceso de cambio.