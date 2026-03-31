MinHacienda, Germán Ávila, se retiró abruptamente de la reunión de la junta directiva del Banco de la República: desacuerdo tras decisión de tasas

Durante la mañana de este martes, la junta directiva del Banco de la República reunió a su gerente, sus codirectores y el ministro de Hacienda para definir una decisión sobre las tasas de interés.

Sin embargo, tras el desarrollo del encuentro, sucedió algo inesperado y que tal vez no se había visto nunca. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, abandonó la reunión mucho antes de que finalizara.

Germán Ávila y Leonardo Villar difieren en la forma de abordar la política monetaria. Foto: Montaje realizado con uso de la IA, con fotos del Banco de la República (Youtube)

Esto indicaría que no estaría presente en la rueda de prensa en la que se informa el ajuste en la tasa de intervención, la cual tradicionalmente dirige el gerente del Emisor junto con el directivo de la cartera de Hacienda.

Minutos más tarde, el ministro de Hacienda llamó a una rueda de prensa en la que se pronunció frente a lo sucedido.

Inicialmente, aseguró que la cartera, durante la reunión, presentó una inquietud respecto al traslado de recursos de fondos de pensiones y cesantías, tras la comunicación que se dio hace algunos días por parte del Emisor, asegurando la inconveniencia para la economía de esta decisión.

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“Esta comunicación, firmada a nombre de la junta directiva del Banco de la República, recibió por parte del ministro una reclamación, en el sentido de que esta comunicación no fue discutida en la junta directiva y que en ese sentido no podía ser firmada por el secretario de la junta. Creemos que aquí hubo un abuso de la situación, comprometiendo a toda la junta directiva, y en particular al Ministerio de Hacienda, con esta comunicación que no fue autorizada”, precisó.

La junta del Banco de la República se realizará el 31 de marzo y el cronograma indica que pueden tomar una decisión con respecto a bajar las tasas de interés o dejarlas quietas. El nuevo ministro de Hacienda es partidario de un recorte más agresivo. Foto: guillermo torres-semana

Habló de la modificación de la tasa de interés de referencia

Aseguró —además— que se realizó una serie de reflexiones con respecto a la decisión de la modificación de tasa de interés de referencia, en la que se sustentó la inconveniencia de una propuesta presentada por cuatro miembros de la junta.

Indicó que los miembros mencionados buscaban elevar de manera “desproporcionada” la tasa de referencia de 100 puntos básicos, después de realizar un aumento ya de 100 puntos básicos en el mes de enero.

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“Consideramos que esta propuesta presentada por cuatro miembros de la junta del banco afecta de manera sensible y sostenida el esfuerzo de mantener la senda de crecimiento económico que se ha venido dando en el país y que, si bien todos los indicadores económicos muestran que estamos en una senda de recuperación de la economía, estas decisiones están afectando de manera grave y significativa los esfuerzos del Gobierno por mantener la dinámica de la recuperación de la economía”, agregó.

Aunque los miembros de la junta directiva del Banco de la República han coincidido en aumentar tasas, las divergencias están en el tamaño. Foto: bani gabriel ortega -semana

Agregó que esta decisión es grave, en un contexto internacional delicado que vive el país actualmente, “en el cual estamos teniendo impactos en la economía, por cuenta de la guerra en Irán, producto de la emergencia de la ola invernal. Consideramos que es un despropósito plantear que adicionalmente se tomen medidas de política monetaria que van a conducir a la contracción de la economía”, agregó.